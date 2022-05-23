علاج ترجيع الأطفال حديثي الولادة.. «خلي بالك من طريقة نومه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

«طفلي بقاله كام يوم بيرجع الرضاعة إيه العلاج» تلك الأسئلة التي كثيرا ما تتردد بين الأمهات حديثي الولادة لأطباء الأطفال، وغالبا ما يكون سببها ارتجاع المريء للطفل ويمكن علاجه بخطوات بسيطة إذا كان الأمر لا يستحق الذهاب للطبيب، لكن زيارة الطبيب مهمة في جميع الحالات حتى يتأكد من سلامة الطفل، وأن الترجيع ليس لأعراض مرضية أخرى، أما بالنسبة لعلاج ترجيع الأطفال حديثي الولادة عرضها الدكتور رفعت الجابري استشاري طب الأطفال عبر برنامج العيادة المذاع على قناة «الحياة».

أسباب ترجيع الأطفال حديثي الولادة

قبل معرفة علاج ترجيع الأطفال حديثي الولادة قال الدكتور رفعت الجابري عن أسباب تلك الأعراض: «تقريبًا بنسبة 50% من الأطفال حديثي الولادة في هذه الأيام لديهم مشكلة في الجهاز الهضمي نبدأ من فوق لتحت أولها الترجيع، لازم الأم تكون عارفة توقيت الترجيع كويس أوي سواء بيرجع من أول يوم أو أسبوع بعض الأطفال من أول يوم يبدأ يرجع وتلاقي الترجيع على جانبي الفم، يسمى الطفل وقتها بيقشط اللبن أو زيادات في الرضاعة بتاعته عنده ارتجاع في عضلة المريء».

وأضاف رفعت الجابري: «أحيانا تكون عضلة المريء واسعة قليلا عند الطفل عندها يبدأ الطفل في ترجيع اللبن وتظل بقايا على جانبي الفم عند الطفل، ويزيد الطفل في الوزن في هذه الحالة يجب أن يراجع طبيب الأطفال الخاص بطفلك منحنى النمو ليرى هل يزيد الطفل في الوزن أم لا، إذا كان الطفل يزيد في الوزن في هذه الحالة لا يؤثر الترجيع على الطفل، وأعراض ارتجاع المريء للطفل تكون بترجيع الطفل بداية من أول يوم مع وجود ما يسمي القشط أو لبن على جانبي فم الطفل».

علاج ترجيع الأطفال حديثي الولادة

بالنسبة لعلاج ترجيع الأطفال حديثي الولادة أضاف «الجابري»: «إذا كان الطفل عنده ارتجاع في المريء لا يؤثر ذلك على وزنه بل يمكن علاجه من خلال تعديل وضعية نوم الطفل من خلال وضع وسادة صغيرة تحت وسط الطفل بحيث يكون نائمًا ومرفوعًا بنسبة 30 درجة كأنه نايم في كرسي السيارة وذلك يؤدي لتقليل الارتجاع وحتى لا يصاب الطفل بعدها بحموضة وتؤدي إلى تشنجات الطفل وألم متكرر ولا يستطيع الطفل التعبير عن ذلك الألم، وبهذا يمكن علاج ترجيع الأطفال حديثي الولادة لكن يجب زيارة الطبيب إذا استمر الترجيع لأنه قد يكون عرضًا لأمراض أخرى.