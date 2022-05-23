طريقة عمل صابون المواعين.. «مش هتحتاجي تشتريه بعد كده»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعد المواعين أو الأطباق المتبقية من الوجبات والأواني الكبيرة أكثر ما يشغل تفكير ربات المنازل، خاصة السائل المستخدم في تنظيفها لأنه غالبا ما يكون غالي الثمن أو غير متوفر لذلك تبحث بعض النساء عن طريقة عمل صابون المواعين في خطوات بسيطة وغير مكلفة وذلك ما يقدمه «هن» في السطور التالية.

صناعة صابون المواعين

هناك الكثير من الوصفات المتوفرة في طريقة عمل صابون المواعين لكن الكثير منها يستخدم مكونات ليست رخيصة أو يسهل العثور عليها بالإضافة إلى ذلك، ينتج عن بعض الوصفات صابون غير فعال بما يكفي لتقليل الشحوم من الأطباق، وبعض طرق التنظيف البديلة يمكن أن تترك أطباقك بغشاء غريب أو طبقة من الزيوت غير مرغوب بها، ويمكن أن ينتهي الأمر بالعديد من الوصفات الطبيعية بصابون المواعين السائل بدلا من المتماسك، والذي لا يمنح الصابون وقتًا طويلاً للعمل قبل الانزلاق عن سطحه، وفقا لموقع kitchen البريطاني.

الأدوات المستخدمة لصناعة صابون المواعين

يمكن استخدام الأدوات التالية في طريقة عمل صابون المواعين مع الحفاظ على المقادير المستخدمة لكي ينتج عنها الصابون المرغوب به:

كوب ماء مقطر دافئ

1/2 سائل صودا

1/2 كوب خل أبيض مقطر

1 ملعقة كبيرة زيت عطري اختياري «جوز الهند للترطيب أو اللافندر أو البرتقال لرائحة منعشة»

2 ملعقة صغيرة ملح كوشير «اختياري»

طريقة عمل صابون المواعين

لطريقة عمل صابون المواعين أولا يجب ارتداء قفازات اليدين واخلطي الماء والخل في وعاء متوسط ​​الحجم.

قلبي المكونات جميعاً ثم أضيفي إليهم الصودا أو Sal Suds مع استمرار التقليب.

أضيفي الزيت إذا كنت تستخدمين زيتًا عطريًا، وقلبي المكونات برفق حتى يتجانس.

كثفي المزيج، إذا كان المزيج يبدو رقيقًا، وأضيفي الملح قليلًا في كل مرة، مع التقليب لتكثيفه.

صبي الخليط في موزع الصابون واستخدميه حسب الحاجة.

طريقة عمل صابون المواعين للشيف هالة

يمكن عمل صابون المواعين بطريقة سهلة وبسيطة على خطى الشيف هالة فهمي بالمكونات التالية:

واحد ونصف لتر زيت مستعمل

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة كربوناتو

2 ملعقة كبيرة جليسرين

ملعقة كبيرة ريحة ليمون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

4 أكواب دقيق (حسب الحاجة)

نصف لتر ماء دافئ

ربع لتر بوطاس

طريقة تحضير صابون المواعين

أولا لعمل صابون المواعين في البداية صفي الزيت المستعمل جيدًا بمصفى ضيقة لإزالة أي بقايا أو شوائب موجودة به نتيجة استخدامه مسبقا في الطهي.

أحضري طبقًا عميقًا يكون مخصصًا لعمل الصابون فقط وغير مخصص للطعام، ثم قومي بوضع الماء الدافئ مع البوطاس وقلبيهم مع بعض بعصا خشبية أو ملعقة خشبية غير مستعملة في الطبخ.

بعد ذلك يجب عليك استخدامها مرة أخرى تكون مخصصة لتقليب البوطاس فقط، احرصي على ذوبان البوطاس جيدا.

قومي بإضافة عصير الليمون وريحة الليمون مع التقليب حتى يذوب تماما.

ثم قومي بإضافة الملح والكربوناتو وقلبيهم جيدا.

أضيفي الجليسرين وقلبيه جيدا مع باقي المكونات السابقة حتى تذوب كل المكونات مع بعضها وتختلط جيدا.

قومي بإضافة الخليط على الزيت وقلبي جيدًا حتى تمتزج كل المكونات ويختلط الزيت بباقي السوائل، ثم بعد ذلك يُضاف الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يتماسك قوام الصابون ويُصبح مثل المهلبية.

ثم تقومين بتجهيز صينية مستطيلة كبيرة وضعي فيها كيس بلاستيك يُغطي القاع والجوانب، ثم صبي الخليط في الصينية واتركي الصينية لمدة ثلاثة أيام في مكان به شمس وتهوية جيدة.

في اليوم الثاني قومي بتقطيع الصابون بالسكينة على شكل مربعات أو مستطيلات متوسطة الحجم أو الحجم المفضل لديك، واتركيه لمدة ثلاث أيام حتى ينشف ويتماسك ويُصبح جاهزًا للاستخدام.

بعد التماسك أخرجيه من الصينية وقومي بلف كل صابونة في كيس بلاستيكي، ثم خزنيه واستخدميه بعدها.