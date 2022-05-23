باستخدام المناشف الورقية.. حيلة لحفظ السلطة في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

لا شيء يضاهي تناول طبق طازج من السلطة اللذيذة التي تقدم فوائد كبيرة للجسم، ولكن عند وضع السلطة في الثلاجة لبعض الوقت، تتحول الخضروات للون البني وتصبح غير صالحة للأكل.

لحل هذه المشكلة، تقدم إحدى مستخدمات إنستغرام طريقة بسيطة يمكن من خلالها الحفاظ على السلطة طازجة لوقت أطول، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

و من المهم تقليل هدر الطعام ومعرفة أفضل طريقة للحفاظ على السلطة طازجة لفترة أطول يمكن أن يساعدك في توفير المال أيضًا.

وتوجد طريقة سهلة لضمان بقاء السلطة المعبأة طازجة لفترة أطول: ضعي منشفة ورقية مبللة داخل الكيس، وهي خدعة يدوية معروفة منذ فترة، ولكن لا يدرك الجميع أنه يمكنهم الاحتفاظ بالسلطة طازجة بسهولة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

و تمت مشاركة هذه الحيلة من قبل مدوّنة الطعام ماري سابا، والتي تقول "عندما تصلين إلى المنزل بأكياس سلطة، اقطعي الكيس وضعي منشفة ورقية بداخله. ستمتص المناديل الورقية الرطوبة وتحافظ على الخضراوات طازجة لفترة أطول".

وحظي مقطع الفيديو بإعجاب العديد من المستخدمين، و كتب أحد المعجبين "لقد كنت أفعل هذا منذ وقت. أفرغ كيس الخضروات، ثم أضع منشفة ورقية في قاع الكيس ثم أعيد الخضروات إلى الكيس".

وأضاف آخر "أنا أفعل نفس الشيء بالضبط، وإذا احتفظت بالسلطة في وعاء، فأنا أقوم دائمًا بلفها بمنشفة ورقية أيضًا، فهذا يجعلها تدوم لفترة أطول".