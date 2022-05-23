الامارات | ممثل جزائري يرحل في يوم عرض فيلمه بمهرجان «كان»

شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل جزائري يرحل في يوم عرض فيلمه بمهرجان «كان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الممثل والمخرج الجزائري أحمد بن عيسى، عن عمر ناهز الـ78 عاماً، خلال حضوره مهرجان كان السينمائي، إذ عرض فيلم «نقطة ذهب»، الذي شارك فيه الجمعة الماضي.

وخلال مسيرة فنية فاقت 50 سنة، شارك الفنان في 120 فيلماً، منها أعمال اشتهرت على المستوى الدولي مثل «بابيشا» و«دم الذئاب» و«الخارجون عن القانون».

ونعت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صوراية مولوجي فقدان أحد «أعمدة» الثقافة الجزائرية الذي رحل تاركاً وراءه «بصمة لا تمحى في عالم السينما والمسرح الجزائري».

وأشاد الكاتب الجزائري كامل داود، بالفنان صاحب «الروح الجميلة، والممثل العظيم»، واصفاً الراحل بأنه «رجل لا يحمل أي كراهية لأحد، وذو موهبة رائعة».

وأشار داود على «تويتر» إلى أن أحمد بن عيسى، شارك «ممثلاً رئيساً» في «تصوير الفيلم (مورسو التحقيق المضاد) المقتبس من روايته التي تحمل العنوان نفسه».

وولد بن عيسى في عام 1944، وكان خلال مسيرته الطويلة على تواصل مع مسرحيين كبار، مثل كاتب ياسين، وعز الدين مجوبي، ومحمد بودية، ومحمد بن قطاف.

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