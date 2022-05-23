الامارات | موهبتان من الإمارات ومصر ترويان رحلتَي تفوّق

شكرا لقرائتكم خبر عن موهبتان من الإمارات ومصر ترويان رحلتَي تفوّق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مقهى المبدع الصغير، ضمن فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل التي اختُتمت أمس، الطفلتين الريم الحمّادي (الإمارات)، وفرح مصطفى (مصر)، اللّتين عرضتا موهبتيهما في الإبداع الأدبي والعلمي، في جلستين قدّمهما الإعلامي عمر العبيدلي، عبر حوار تناول رحلة الطفلتين التي وصلت بهما إلى المشاركة في مسابقات محليّة وعالميّة والحصول على جوائز مميّزة.

وقالت الريم الحمادي (تسع سنوات) حول موهبة الكتابة التي تتميّز فيها: «كانت بدايتي بالتعلق بالقراءة والرسم في عالم القصص والمغامرات، وأخذني ذلك إلى تطوير موهبتي ودخول عالم التأليف للأطفال، بحيث كتبت العديد من القصص، أولاها كانت قصّة (الأصدقاء الثلاثة)، وآخرها قصة (حورية البحر) التي أنهيت كتابتها، والآن أعمل على رسم الصور المصاحبة لها».

وأضافت: «أشارك كتاباتي مع عائلتي، وتحديداً والدتي، التي تشجعني باستمرار على المواصلة، ونجحت فعلاً في المشاركة في عدد من المسابقات في الدولة، وحصلت على جوائز متنوّعة، واليوم أنا هنا لأحفّز الصغار على الدخول إلى عالم التأليف، فهو عالم ممتع جداً، ويُطلِق لخيالهم وإبداعاتهم العنان».

بينما استعرضت فرح مصطفى (13 عاماً)، موهبتها في الحساب الذهني السريع، والتي تفوّقت فيها عبر العديد من المسابقات المحليّة والعالميّة، وحصلت على المركز الأول على مستوى مصر، والمركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة نظمت في تايلاند، وشاركت فيها 24 دولة.

وقالت فرح: «بداية الأمر كان من خلال دخولي إلى دورة تعليميّة حول العدّ السريع، ولمست في داخلي تفوقاً في هذا الأمر، فعملت على تنمية الموهبة والاستمرار فيها بتحفيز من والدتي وأساتذتي. وأبذل أسبوعياً جهداً كبيراً في التدريب على تعزيز هذه الموهبة، من خلال ساعات طويلة، تمتد إلى أربع ساعات في اليوم».

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