الامارات | خنزير يدمّر صالون تجميل في بولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن خنزير يدمّر صالون تجميل في بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجوّل خنزير بري داخل صالون تجميل في مدينة كراكوف البولندية، ما أثار حالة من الذعر بين الموظفين والزبائن الذين فروا وأغلقوا الباب خلفهم.

ونقل موقع «تي في إن 24» الإخباري البولندي، أول من أمس، عن الشرطة وموظفي المكان قولهم، إن الحيوان، مكتمل النمو، دمّر الصالون.

وتمكن رجال إطفاء، ومتخصصون في إنقاذ الحيوانات، وطبيب بيطري، في النهاية من الإمساك بالخنزير، ونقله إلى مكان آمن خارج حدود المدينة.

وقال متحدث باسم شرطة المدينة إنه في حين أن فترة هياج الخنزير القصيرة والنشطة تسببت في أضرار جسيمة للممتلكات، إلا أنه لم يصب أي شخص أو حيوان بأذى. وأظهر مقطع فيديو أن الخنزير بدا وهو يحاول الفرار من الصالون، ولكن الباب كان مغلقاً ومحاصراً برجال الإنقاذ.

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