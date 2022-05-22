ماهيتاب ماجد المصري تخلع الحجاب: بحبه جدا.. وهرجع له أقوى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت ماهيتاب المصري، ابنة الفنان ماجد المصري، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهرت دون الحجاب، وذلك لأول مرة منذ 4 سنوات تقريبًا.

ابنة ماجد المصري تخلع الحجاب

وظهرت ابنة الفنان ماجد المصري، لأول مرة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في صور دون حجاب، وذلك بعد 5 شهور تقريبًا من زفافها، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وردا على سؤال: «قلعتي الحجاب؟»، الذي وجهه أحد المتابعين لماهيتاب عبر خاصية الأسئلة التي فتحتها للرد على متابعيها، أكدت أنها خلعته قائلة: «أه، ادعولي ربنا يردني له إن شاء الله»، ووجّه إليها سؤالا أخر حول الحجاب وقالت: «أنا متأكدة إني هرجه له لأني بحبه جدا كمان، بس إن شاء الله المرة الجاية أبقى أحسن وأقوى».

تفاصيل ارتداء ابنة ماجد المصري الحجاب

وكانت ابنة ماجد المصري، قد ارتدت الحجاب، عام 2018، إذ كشفت رانيا أبو النصر، زوجة والدها ماجد المصري، عن أولى الصور لها بالحجاب آنذاك، عبر موقع انستجرام، حيث كتبت وقتها: «كل سنة وأنتي أحلي حاجة في حياتي يا رب تحققي كل اللي تتمنيه ويا رب أفرح بيكي وأشوفك أحلى عروسة في الدنيا، بحبك ومقدرش أعيش من غيرك يا روح قلب رانيا كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي وألف مبروك علي الحجاب وربنا يثبتك».

ابنة ماجد المصري تحتفل بزفافها في ديسمبر الماضي

وكانت ماهيتاب احتفلت بزفافها في ديسمبر الماضي، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ليلي علوي، إلهام شاهين، نسرين طافش، داليا البحيري، حسن الرداد، هالة صدقي، خالد سليم، عمرو يوسف، المخرج خالد يوسف، ميريهان حسين وكوكبة من النجوم.

وقدم النجم تامر حسني عدداً من أغنياته، ومنها «قولني كلام، أنا ولا عارف، صعبة»، فيما حرص علي تهنئة ماجد المصري وابنته بالزفاف، بخاصة وأنه يرتبط بماجد بعلاقة صداقة وطيدة، وتحديداً منذ نجاحهما في مسلسل «آدم» الذي عُرض قبل أعوام عدة، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.