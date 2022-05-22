شاهد.. رقص وزغاريد المطربة بوسي في حفل زفافها على هشام ربيع «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أطلقت المطربة بوسي الزغاريد في حفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، وتحديدا خلال الزفة، على نغمات أغنية «رمش عينه».

حفل زفاف المطربة بوسي وهشام ربيع

شهدت زفة حفل زفاف المطربة بوسي وهشام ربيع، رقص العروسان مع العائلة، وتحديدا بوسي التي اندمجت مع الأسرة على نغمات الزفة الشعبية داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأطلقت الزغاريد فرحا بزفافها.

هشام ربيع زوج المطربة بوسي

وكانت علاقة صداقة قوية جمعت زوج الفنانة بوسي هشام ربيع معها، وهو صديق لعدد كبير من الفنانين ونجوم الرياضة وعلى رأسهم خالد سليم وأحمد سعد وحمادة هلال.

هشام ربيع زوج المطربة بوسي واحد من أشهر مصففي شعر الرجال في مصر، ورائد في مجاله واحدث صيحات الموضة.

إطلالة بوسي في حفل زفافها

وارتدت المطربة بوسي فستان من تصميم مصمم الأزياء الشهير هاني البحير، وجاءت إطلالتها الاولى كلاسيكية وهادئة.

وتكتمت بوسي عن قصة حبها وزفافها من رجل الأعمال هشام ربيع حتى قبل الزفاف بيوم واحد، ونشرت خبيرة التجميل ناريمان ربيع، شقيقة هشام ربيع زوج المطربة بوسي، صورة تجمعها مع العروسين قبل حفل الزفاف بساعات قليلة، مباركة لهما ومتمنية لهما حياة سعيدة.