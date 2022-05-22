«بلاش مناقشة».. كيف تتجنبِ «الخناق» مع زوجك في وقت العصبية؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قدمت الإعلاميتان منى عبدالغني وهبة الأباصيري، نصائح للسيدات، لتجنب المشكلات مع أزواجهم وقت غضبهم، وذلك في حلقة اليوم من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC.

وقالت الإعلامية منى عبدالغني: «أول حاجة لازم تديله الوقت حتى يهدأ، متتناقشيش معاه وهو متعصب، أجلي الحوار لحد ما يهدأ».

تجنبوا ردود الأفعال اللحظية

وافقتها الإعلامية هبة الأباصيري، وقالت: «لما يكون متعصب، محبكش أنا كمان أخد رد فعل، وفي الآخر تقلب خناقة في البيت، أي حد في الدنيا لو عنده شوية عقل هيفكر في الكلام ده، وفي ناس كمان لما يحسوا إنهم هيتعصبوا في البيت يخرجوا من البيت، يلف بالعربية ربع ساعة أو يشرب علبة عصير».

وأضافت: «لو الظروف حكمت وزوجك أو ابنك اتعصب أو شخص مش غريب لازم تحتوي الموضوع وتلتزمي الصمت بشكل كبير، وبلاش نصدر وش البرود المتناهي عشان ميتعصبش أكتر».

غيري المكان لو مخرجش منه وهو متعصب

وعلقت الإعلامية منى عبدالغني: «لو مخرجش غيّري انتِ المكان واسكتي، وهو هيفهم إنك مش عاوزة تضغطي عليه وإنك حاسة بيه، ممكن يبقى عنده مشاكل، اتكلمي معه بهدوء وحاولِ تتجنبي إنك تعصبيه أكتر، أديله وش إنك مصدومة من اللي بيعمله وحزينة إنه بيزعق كده، حاولي تكسبي تعاطفه».

وواصلت: «الراجل ممكن يبقى جاي من الشغل ومش عاوز يتكلم في مشاكل الشغل وعنده أقساط كتير وحاجات في دماغه، ممكن ميبقاش زعلان منِك لمجرد إنه متكلمش معاكِ».