«أنا كنت أحسن واحد بيقفل العربي».. جمل تجعل الطفل يحتاج طبيبا نفسيا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

حذرت الإعلاميتان منى عبدالغني وهبة الأباصيري، من عبارات ومصطلحات تجعل الأبناء يضطرون إلى الذهاب إلى طبيب نفسي لتلقي العلاج بسببها، وذلك في حلقة اليوم من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC.

ابتعدوا عن المبالغة في التعامل مع الأبناء

وقالت الإعلامية منى عبدالغني، إن بعض أولياء الأمور يستخدمون عبارات بهدف تشجيع أبنائهم، لكنها تجلب نتائج عكسية، مثل «أنا كنت أحسن واحد بيقفل اللغة العربية في المدرسة»، وعقبت: «افرض لو ابنك مش بيحب اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، مش لازم يكون نسخة منك، دي كلمات بتوجع الولاد وبتخليهم يحتاجوا طبيب نفسي».

وردّت عليها الإعلامية هبة الأباصيري: «افرض عمة أو عمة الولد فضحوا الكلام ده، وقالوا له إنك مكنتش شاطر، وهتطلع قدام ابنك شخص كذاب».

وحذرت الأباصيري من كلمة أخرى: «لو بنت، هتوصفها إنها جميلة ومحصلتش وإنها أحسن واحدة في الدنيا، لكن الإفراط فيها هيخليها مش شايفة نفسها، وتصطدم بالواقع وهو إن ربنا خلق ناس كتير مختلفة، وهتحس إنها عايشة في فقاعة، وبالتالي علاقاتها بتبوظ، المفروض نعزز الجمال ونربطه بالروح والشكل، لكن نبعد عن المبالغة».

تجنبوا الصفات الذميمة أو تلبية كل ما يريده الأبناء

وشددت، على أهمية تجنب نعت الأبناء بالصفات الذميمة مثل الفشل والبدانة: «مينفعش نطلع الحاجات الوحشة بزيادة، يعني لا ناخد الموضوع يمين أوي ونفخم أو شمال أوي ونكسر مقاديفهم ونحطم معنوياتهم، وكله كوم اللي تروح تقول لواحدة بنتك مش حلوة زيك، أعوذ بالله من دي كلمة يا شيخة، كلمة مقصود بيها خير، لكنها مش خير أبدا».

كما حذرت هبة الأباصيري، من تلبية كل طلبات الأبناء، لأن هذا السلوك يفرز شخصيات غير سوية أو صالحة للمجتمع: «لما الابن يترفضلهوش طلب يطلع شخص مستبد ومستفز ومعندهوش مسؤولية».