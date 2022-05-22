الامارات | فتاة تعتدي على أخرى في مكان عام بالسعودية.. والشرطة تحدد هويتها

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تعتدي على أخرى في مكان عام بالسعودية.. والشرطة تحدد هويتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه اعتداء فتاة على أخرى في أحد الأماكن العامة، فقد تمكَّنَت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها. وأضاف المتحدث أنه جاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الفتاة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App