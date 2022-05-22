5 فروق بين الرجل والمرأة في العلاقة الحميمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

في العلاقة الحميمة نجد أن هناك بعض الفروق بين الرجل

والمرأة، يقول الخبراء إن الرجال لديهم رغبة جنسية أعلى، في حين أن الدافع الجنسي لدى النساء أكثر "ميوعاً".

في إطار ذلك نستعرض أبرز الفروق بين الرجل والمرأة في العلاقة الحميمة، وفقا لما ذكره موقع familylife.

- هدف الممارسة

يوجد هدف من وراء العلاقات الجنسية، سواء بهدف إنجاب طفل، أوالمتعة للرجل، أو بلوغ رعشة الجماع كل ما يتوجب فعله هو ببساطة الاستمتاع.

- الهرمونات

بينما يعمل الهرمون الذكري التستوستيرون طيلة الوقت، فإن الهرمون الأنثوي ينشط بنسب متفاوتة خلال الشهر، أحياًنا يكون مرتفًعا وأحياًنا منخفًضا، للمرأة هنا دور حاسم عليها أن تخبر شريكها متى توجد لديها رغبة، بينما الرجل يستطيع دائما إخماد شهوته.

- التفكير

كل رجل يعتقد أن كل لمسة يجب أن تؤدي إلى ممارسة جنسية، ولكن هذا ليس صحيًحا في جميع الحالات، هناك نساء يبحثن فقط عن لمسات الحب، وأحياًنا من المهم الإحساس بأن هذا هو المطلوب فقط، فبعد لمسة حب حميمية، قد تكون المرأة أكثر جهوزية للممارسة الجنسية.

- العزوف عن الجنس

يعاني كل رجل من أزمة رغبته في ممارسة الجنس، ورفض المرأة ذلك الأمر في وقات معينة، ولكن الحقيقة هي أن ممارسة الجنس أمر صحي من ناحية شعورية وجسدية أيًضا، وذلك في إطار منظومة علاقات صحية تتم فيها الممارسة الجنسية بشكل ثابت ومتواتر، فبعد ممارسة الجنس ستشعر المرأة بتحسن.

- الماضي الجنسي

يجب عدم التباهي طيلة الوقت بالماضي الجنسي ومقارنته بالحاضر، ليس من الصحي دائًما إخبار الزوجة بالتجارب

الجنسية السابقة، لأن ذلك سيخلق حالة دائمة من المقارنة بين الماضي والحاضر مما قد يسبب الشعور بالنقص لدى الزوجين.

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