"تابعها صباحًا.. علامة تظهر في اليدين قد تشير إلى مرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني الكثير من الأشخاص من التهاب المفاصل، وقد يلاحظ البعض العلامات المبكرة في أيديهم، هناك عدد من العلاجات ونصائح نمط الحياة لمن يعانون من آلام المفاصل، على الرغم من عدم وجود علاج.

تقول عيادة كليفلاند، إن الأعراض المبكرة لالتهاب المفاصل في اليد تشمل ألمًا في الصباح وتيبسًا في يدك، حيث أن آلام المفاصل الباهتة أو الحارقة، وتيبس الصباح، وتورم المفاصل في يدك كلها أعراض لالتهاب المفاصل، يمكن أن تؤثر أنواع عديدة من التهاب المفاصل على يديك، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

تقول المنظمة: "إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل في يدك لبعض الوقت، فإن الأعراض تظهر في كثير من الأحيان".

قد تشمل العلامات الأخرى:

قد يتغير الألم من وجع خفيف إلى ألم حاد.

قد يوقظك الألم في الليل.

قد يتسبب الألم في تغيير طريقة استخدامك ليدك.

قد تصبح الأنسجة المحيطة بالمفصل المصاب حمراء ومؤلمة عند اللمس.

ستشعر بالصدمة أو التشقق أو النقر (الخرق) عند ثني أصابعك.

تتشكل عقيدات عظمية صغيرة على المفصل الأوسط لأصابعك

تصبح مفاصل أصابعك كبيرة ومشوهة ومنحنية بشكل غير طبيعي، مما يجعل يديك ضعيفة وأقل قدرة على إنجاز المهام اليومية.

الأعراض يمكن أن تحدث أيضًا في مناطق أخرى، وليس فقط في يديك، تقول الهيئة الصحية البريطانية إن هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي هما أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا.

التهاب المفاصل غالبًا ما يكون مرتبطًا بكبار السن، ولكنه قد يصيب الأطفال أيضًا.

إن التعايش مع التهاب المفاصل ليس بالأمر السهل وإن القيام بالمهام اليومية البسيطة غالبًا ما يكون مؤلمًا وصعبًا.

ومع ذلك، فإنه يضيف أن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للعيش بأسلوب حياة صحي، تتوفر أيضًا مجموعة من الخدمات والمزايا.

من المهم جدًا تناول نظام غذائي صحي ومتوازن إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل، سوف يمنحك تناول الطعام الصحي جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها ويساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

علاوة على ذلك، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان الوزن يمكن أن يساعدك حقًا في التعامل مع التهاب المفاصل، إن الوزن الزائد يضع ضغطًا زائدًا على مفاصل الوركين والركبتين والكاحلين والقدمين، مما يؤدي إلى زيادة الألم ومشاكل في الحركة.

كما يشير أيضًا إلى أنه إذا كان التهاب المفاصل لديك مؤلمًا، فقد لا تشعر بالرغبة في ممارسة الرياضة، ومع ذلك، فإن النشاط يمكن أن يساعد في تقليل الألم والوقاية منه.

إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، فإن التمارين المنتظمة ستساعدك على إنقاص الوزن وتقليل الضغط على مفاصلك، يمكن لطبيبك أن يوصي بنوع ومستوى التمرين المناسب لك .

إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل، فمن المهم العناية بمفاصلك لتجنب المزيد من الضرر، على سبيل المثال، حاول تقليل الضغط الواقع على مفاصلك أثناء القيام بالمهام اليومية مثل الحركة والرفع .

لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل، ولكن هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في إبطائه، علاجات هشاشة العظام تشمل تغيير نمط الحياة والأدوية والجراحة.

وفي الوقت نفسه، يهدف علاج التهاب المفاصل الروماتويدي إلى إبطاء تقدم الحالة وتقليل التهاب المفاصل، هذا يساعد على منع تلف المفاصل.

يركز علاج التهاب المفاصل على تخفيف الأعراض وتحسين وظائف المفاصل، قد تحتاج إلى تجربة عدة علاجات مختلفة، أو مجموعات من العلاجات، قبل تحديد الأفضل بالنسبة لك .

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