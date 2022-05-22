طريقة عمل مربى المشمش: غذي أطفالك بأطعمة طبيعية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل مربى المشمش للشيف حسن، إحدى أشهر طُرق تحضير المربى في المنزل، إذ تعتبر من الحلوى سهلة التحضير التي يحب الأطفال تناولها في سندويتشات بين الحين والآخر، فضلًا عن فوائدها الصحية الكبيرة التي يحتاجها الجسم، لذا تحرص السيدات وربات المنزل على التفنن في تحضيرها.

ووفقًا لخبير المطبخ الشيف حسن، يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل مربى المشمش بخطوات سهلة وبسيطة، ومكونات موجودة داخل كل منزل.

مقادير عمل مربى المشمش

- كيلو جرام من فاكهة المشمش.

- نصف كيلو سكر.

- حبة ليمون.

طريقة عمل مربى المشمش

- أحضري حبات المشمش، ونظفيها جيدًا، ثم ابدأي في إخراج البذور منها.

- ضعي المشمش في إناء عميق، ثم ضيفي الليمون، والسكر.

- اتركيهما معًا لمدة 24 ساعة، مع حريك المكونات معًا من فترة إلى أخرى حتى يمتزج السكر جيدًا.

- عند إتمام المدة، ضعي القدر على نار متوسطة حتى يصل إلى الغليان، ثم ابدأي في خفض مستوى النار، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

- ارفعي القدر من على البوتجاز، ثم أحضري مصفاه لكشط الرغوة من على وجه القدر.

- اتركيها حتى تبرد.

- أحضري برطمانات نظيفة ومناسبة، ثم ابدأي في تعبئة المربى إلى داخلها.

- أدخليها إلى الثلاجة حتى تبرد وتصبح بمذاق شهي.

طريقة تحضير مربى الجزر وفقًا للشيف حسن

المكونات

- كيلو جزر.

- ربع معلقة ملح.

- 2 كوب سكر.

- كوب عسل جلوكوز.

- ليمون.

- بنجر مبشور.

خطوات تحضير مربى الجزر

- اخلطي جميع المكونات المذكورة سابقًا، على نار متوسطة حتى تمام الغليان.

- عندما تلاحظين أن القوام أصبح سميك ومتماسك، ارفعي القدر من على البوتجاز.

- اتركيه حتى يبرد، ثم احفظيه في برطمانات نظيفة.

- أدخليها إلى الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل مربى الفراولة

المقادير

- كيلو فراولة.

- 3 عود قرفة.

- ليمون.

- 500 جرام من السكر.

- ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور.

خطوات التحضير

- أحضري كمية الفراولة المذكورة في المقادير، ثم ابدأي في تنظيفها جيدًا من الأعناق.

- قطعي حبات الفراولة إلى شرائح أرباع أو أنصاف.

- ضعي الفراولة في قدر عميق، ثم ضيفي إليها السكر مع التقليب جديصا حتى تحصلين على خليط متجانس.

- ضعي المكونات على نار متوسطة لمدة 60 دقيقة.

- قلبي الخليط من وقت إلى آخر حتى يتجانس جيدًا.

- عندما تلاحظين أن الماء تشرب على النار.

- ضيفي قشر البرتقال والليمون، والقرفة واتركيهم على النار لمدة 30 دقيقة أخرى.

- استمري في التقليب حتى تحصلين على قوام متماسك.

- اغلقي النار، واتركيها جانبًا حتى تبرد.

- جهزي برطمانات نظيفة، ثم ابدأي في تعبئتها بمربى الفراولة الطبيعية.

- أدخليها إلى الثلاجة حتى تبرد.

- أحضري برطمانات مربى الفراولة من الثلاجة في وقت الاستخدام.

سر نجاح تحضير المربى

- احرصي على أن تكون جميع حبات الفواكه طازجة، إذ يلزم عليم فحصها جيدًا وتنظيفها بالماء.

- عدم ترك المربى على النار أكثر من الوقت اللازم حتى لا تحترق وتفقد طعمها الشهي.