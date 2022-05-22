الامارات | يصور السيدات دون علمهن .. لتحقيق أرباح من "تيك توك" !

شكرا لقرائتكم خبر عن يصور السيدات دون علمهن .. لتحقيق أرباح من "تيك توك" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات بتضررها من مستخدم صفحة محددة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" لقيامه بنشر مقطع فيديو لها قام بتصويره خلسة أثناء استقلالها إحدى سيارات الأجرة مصحوب بمقاطع صوتية.

وقالت الوزارة إنه بالفحص والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول يحتوي على صور المجني عليها.

وأضافت الوزارة أنه بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، وقيامه باستخدام هاتفه المحمول لتصوير السيدات دون علمهن بوسائل المواصلات، ونشر عدة مقاطع تشبه ما تقدمت به المجنى عليها بغرض جمع مشاهدات لتحقيق أرباح منها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news