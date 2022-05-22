صورة جديدة من حفل زفاف الفنانة بوسي وهشام ربيع.. «أخته واقفة وسطهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت خبيرة التجميل ناريمان ربيع، شقيقة مصفف الشعر هشام ربيع زوج الفنانة بوسي صورة، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري»، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تجمع بين شقيقها والفنانة بوسي، قبل ساعات من حفل زفافهما.

ويُعقد حفل زفاف الفنانة بوسي على مصفف الشعر هشام ربيع، اليوم، والذي كانت تربطها به علاقة صداقة قوية، وهو صديق للعديد من الفنانين، وواحد من أشهر مصففي الشعر للرجال في مصر.

هشام ربيع زوج الفنانة بوسي

ويمتلك رجل الأعمال هشام ربيع زوج الفنانة بوسي، 9 أفرع لصالونه الرئيسي، وتجمعه صداقة قوية بعدد كبير من الفنانين، من بينهم حمادة هلال، وخالد سليم، وأحمد سعد، ويرتاد صالونه العديد من نجوم الفن والرياضة والبلوجر، كما أنه يُعد رائدًا في تصفيف شعر الرجال، وتقديم أحدث صيحات الموضة في هذا الشأن.

تسريبات صور لحفل زفاف بوسي

ولم تشارك بوسي جمهورها أيا من تفاصيل قصة حبها أو زواجها من هشام ربيع، ولم يكن يعرف الجمهور زوج الفنان بوسي إلا بعدما انتشرت صورة تجمعهما قبل ساعات من حفل الزفاف؛ لتنشر شقيقته ناريمان ربيع صورة أخرى، والتي ظهر فيها العروسان بملابس بيضاء وهي تتوسطهما.