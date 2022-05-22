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محمد صلاح يحتضن بناته ويبستم لزوجته على «أنفيلد» في ختام البريميرليج «صور»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

محمد صلاح وأسرته في ختام البريميرليج

ظهر محمد صلاح، لاعب ، برفقة زوجته ماجي وبناته مكة وكيان في ملعب أنفيلد بعد نهاية ، وكان الفرعون المصري يقف محتضنا مكة، ويحمل صغيرته كيان على يديه، وينظر إلى زوجته سعيدًا.

ماجي تطل بالكاجوال

وأطلّت ماجي زوجة محمد صلاح، بـ«الكاجوال» بقوام ممشوق بعد خضوعها لحمية غذائية، ليعد الظهور الثاني لها بعد فقدان الوزن، والمرة الأولى كانت حينما تسلمت جائزة القدم الذهبية بدلا من محمد صلاح.

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وفاز اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته، للموسم الحالي، باحتلاله صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 هدفًا، متساويا مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، لاعب توتنهام هوتسبير.

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صلاح يفوز بـ«الحذاء الذهبي»

وأحرز اللاعب محمد صلاح هدفًا، وساهم في فوز الريدز على نادي وولفرهامبتون في الجولة الختامية بالدوري الإنجليزي، كما سجل هيونج مين سون هدفين في انتصار السبيرز على نورويتش سيتي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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