نصائح للمقبلين على الزواج للشيخ الشعراوي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما ينتاب الرجال والسيدات مشاعر الرهبة والقلق كلما اقترب موعد الزواج المحدد لهما، إذ يبدأوا في التفكير بأنهم يخوضون تجربة جديدة، وكل مرحلة بها تكون بمسؤولية جديدة عليهما، ما يضع معظمهم في الحيرة، ويمكن أن يصل الخوف بمعظمهم إلى التهرب والتحجج لإلغاء الفرح.

نصائح للمقبلين على الزواج

يقدم موقع «هن» مجموعة من النصائح للمقبلين على الزواج قبل اتخاذ خطوة الزواج، وذلك وفقًا للشيخ متولي الشعراوي في حلقة سابقة له قبل رحيله، تتمثل هذه المعايير فيما يلي:

- على الرجل عدم النظر إلى جانب واحد فقط عند اختيار شريكة حياته، إذ لا تنخدع بالمظاهر، وتضع تركيزك على مظهرها الجمالي، فالجمال من المعايير قصيرة العمر، ويفنى بمرور الوقت ولكن المبادىء والتربية هي التي تظل معك مدى الحياة.

- أما عن المرأة، قال الشيخ متولي الشعراوي إنه إذ جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، لذا على الفتيات البحث وراء الرجل من الناحية الدينية، ومعاملته لأهله ومن حوله، وعدم النظر أو الاختيار بناء على الماديات أو المظاهر.

وعند اختيار طرفين مناسبين داخل العلاقة، يلزم اتباع النصائح التالي لضمان نجاح علاقتهما:

- أولها، أن يحرص الزوجين على تخصيص وقت للآخر ينصت إليه ويشاركه جميع أحداث حياته.

- أن يمنح الطرفين لبعض المساحة الشخصية في أن يفعل كل منهما ما يرغب في وقت محدد، حيث يلتقي الزوج بأصدقائه والزوجة أيضًا تجلس مع أصدقائها من فترة إلى أخرى.

الابتعاد عن الإساءة

- الابتعاد تمامًا عن الإساءة لبعضكما في أوقات الخلاف التي لا مفر منها في العلاقات الزوجية، إذ يلزم على الزوجة أن لا تشارك مشكلاتكما الشخصية مع أحد، وهو ما يلزم أن يفعله الزوج أيضًا.

- يمكن الرجل أن يساعد زوجته في الأعمال المنزلية، إذ تعتبر من الأمور المهمة التي تقدرها الزوجة، بالإضافة إلى أنها من الأشياء المهمة التي تقرب علاقتكما لبعض أكثر.

- يلزم على الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها كما أمرها دينها، وحتى يكون مطيعًا لها، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون حسنة المعاشرة، لا تحدث مشكلات على أتفه الأمور.

- تعتبر النظافة الشخصية من الأمور المهمة التي يلزم أن يتحلى بها الزوجين، خاصة السيدات يلزم أن لا يشم زوجها رائحة كريهة منها أبدًا، لذا افصلي بين دورك في المطبخ والاختلاط بروائح الطعام المختلفة، ودورك كزوجة.

- يلزم أن يكون الطرفان سندًا وعونًا لبعضهما في المواقف الصعبة، وأن لا تعصي الزوجة أوامر زواجها.

- على الطرفين التعامل بطريقة سلسة مع تقلبات الحياة التي يوضعان بها، مع ضرورة الفصل بين مشكلات المنزل، والأسرة، وبذلك يحافظان على استقرار حياتهما.

- لا يمكن الاستغناء على توطيد العلاقة بين أسرة الطرفين، إذ يلزم الحفاظ عليها أن تكون جيدة، مع الحرص على عدم إدخال أطراف إلى حياتكما الشخصية.