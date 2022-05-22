بعد خضوع مي كساب لعملية جراحية.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرارة

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت الفنانة مي كساب عن خضوعها لإجراء عملية جراحية لإزالة المرارة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ عبرت عن امتنانها لكل من ساندها خلال وعكتها الصحية، وعلى رأسهم أهل زوجها «أوكا» الذين تكفلوا برعايتها.

وقالت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي: «شكرا من كل قلبي لكل حد سأل عني، ودعالي، عملت العملية بسلام ونجخت بستر من ربنا»، لذا نوضح خلال الموضوع التالي، أسباب الإصابة بالمرارة، وطرق الوقاية منها.

أسباب حدوث مشكلات صحية بالمرارة

ووفقًا لموقع Web MD، هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالتهاب المرارة، ومنها ما يلي:

- التقدم في العمر، إذ يعتبر من أولى الأسباب للإصابة بحصوات المرارة، ويزداد ظهورها في هذه المرحلة، وبالتالي يصاب الشخص بإلتهاب عند عدم معالجتها مبكرًا.

- يعتبر النساء هن الأكثر إصابة بحصوات المرارة لتعرضهن إلى الحمل والولادة، إذ يعتبر من ضمن أسباب تكون حصوات المرارة، حسبما أكد الأطباء الوصول إلى سن اليأس، خاصة لدى السيدات اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل، أو بدائل لهرمون الإستروجين.

- يكون للوراثة دور أساسي في الإصابة بأمراض التهاب المرارة، ويعتبر من أكثر الأمراض الوراثية الشائعة.

يمكن أن تكون حصوات المرارة لأسباب صحية أخرى، مثل الإصابة بمرض السكري، تناول كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة.

طرق الحد من الإصابة بحصوات المرارة

قالت الدكتورة هبة المغربي أخصائي التخسيس والتغذية خلال استضافتها في برنامج «الحكيم في بيتك» المذاع على فضائية سي بي سي سفرة، إن حصوات المرارة لها ارتباط بالنظام الغذائي، وتساعد في التقليل من آلامها، ويعتبر أولها عصير التفاح من خلال مزجه مع معلقتين من خل التفاح، إذ يساعد على تحسين نوبات المرارة عند تناوله على الريق بشكل يومي.

وتابعت أخصائي التغذية، أنه يمكن تناول ماء مع عصير الليمون وخل التفاح، ولكن مع الانتظام على تناولها، بالإضافة إلى مشروب النعناع، وللحد من الإصابة بحصوات المرارة يلزم اتباع الآتي:

- الحصول على وزن صحي ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم حتى تساعك في الحفاظ على وزنك.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون اتباع روتين غذائي صحي.