منة عبدالعزيز تنهار بسبب أحد المتورطين في قضيتها: «بحبه وعاوزة أخد ورثي واتجوزه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت فتاة التيك توك، منة عبدالعزيز، صاحبة قضية الاعتداء الشهيرة، للمشهد مُجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خرجت مساء أمس، في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهي تنهار باكية بسبب شاب يُدعى «محمد كلاشنكوف» أحد المتورطين بقضيتها الشهيرة.

وظهرت في المقطع وهي تبكي، قائلة: «مش عايزة أتجوز راجل كبير، أنا تعبت عايزة أتجوز، ومش هتجوز إلا على مزاجي أنا عايزة أتجوز محمد لأنه بيحبني وبحبه وهيتجنن عشاني».

متابعة: «أخواتي خدوا ورثهم ومش عاوزين يساعدوني، وأنا عايزة أتجهز زي أي واحدة ويتعملي فرح كبير زي كل البنات، نفسي ألبس فستان فرح.. محمد على قده ماديا وأنا راضية بيه».

منة عبدالعزيز: بحب محمد وبيحبني

وعادت منة عبدالعزيز، مُجددًا تشارك متابعيها إجاباتها على أسئلتهم، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» مؤكدة أنها تحب محمد، مثلما يبادلها نفس المشاعر، وأنها لايمكنها التجهيز من الجمعيات الخيرية لمحاولتها استرداد حقها من شقيقها في الميراث والزواج به.

من هو محمد كلاشنكوف؟

محمد كلاشنكوف، هو واحد من الأشخاص التي ذُكر اسمها في القضية، إذ حققت معه النيابة بالفعل، حينها بسبب تواجده ليلة الجريمة، وجرى الحكم عليه بحبسه عاما واحدا، وفقًا لما ذكره المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة «خليها تنضف»، حينها.

ويرصد «هُن» معلومات عن محمد كلاشنكوف وفقًا لتحقيقات النيابة حينها.

اسمه محمد حمدي أحمد محمد وشهرته «كلاشينكوف».

يسكن داخل منطقة الساحل في شبرا مصر، رفقة والده ووالدته.

لديه 18 سنة.

توطدت علاقته بمنة عبدالعزيز في بداية 2020.

كان ينشر مقطع الفيديو التي صرحت فيه «منة» بالاعتداء عليها منذ أشهر في بادئ الأمر.

يعمل مصورا، ويقوم بعمل مقاطع فيديو على تطبيق «التيك توك».