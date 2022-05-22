الامارات | علامات تحذيرية تستدعي الذهاب إلى طبيب الأسنان فوراً

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية تستدعي الذهاب إلى طبيب الأسنان فوراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أحد الخبراء في أمراض اللثة وزراعة الأسنان إن صحة الأسنان تدهورت لدى البعض في ظل جائحة كورونا حيث إن البعض أجلوا زياراتهم لطبيب الأسنان ما أدى إلى تفاقم المشكلات التي يعانون منها، وحدد الطبيب 3 علامات إذا ظهرت في الأسنان يجب بعدها زيارة الطبيب فوراً لاتخاذ ما يلزم من أجل علاجها.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن الطبيب فايزان زهير، المتخصص في أمراض اللثة وزراعة الأسنان، قوله إن العديد من المشكلات التي تحتاج إلى علاج الأسنان قد لا تسبب الألم في المراحل المبكرة، وبحلول الوقت الذي يحدث فيه الألم قد تكون المشكلة تفاقمت.

وأضاف أن أمراض اللثة هي مثال على ذلك، فإذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى فقدان العظام حول الأسنان، مؤكداً في ذات الوقت أن ألم الأسنان يكون علامة واضحة على وجود مشكلة يجب علاجها.

وتابع أن هناك علامات تستدعي الذهاب فوراً إلى طبيب الأسنان، ومنها:

1. وجود كتل وانتفاخات في الفم واللسان لأنها قد تكون إشارة تحذيرية إلى مشكلة يمكن علاجها، أو قد تكون علامة على مشكلة خطيرة مثل سرطان الفم.

2. التقرحات المستمرة أيضاً من العلامات التي تستدعي زيارة طبيب الأسنان، خاصة إذا لم تلتئم بعد 10 أيام، أو كان صاحبها يعاني من صعوبة في البلع أو تغيرات كبيرة في حاسة التذوق.

3. نزيف اللثة عندما تغسل أسنانك، وهو مؤشر إلى أمراض اللثة التي إذا تركت دون علاج يمكن أن تلحق ضرراً بالغاً بالأسنان والغرسات.

ويشير الطبيب إلى أنه يجب على المرضى مراجعة طبيب الأسنان بانتظام لمراقبة وفحص أنسجة الفم والأسنان، وهي أفضل طريقة للوقاية من المشكلات الرئيسية التي قد تعاني منها الأسنان.

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