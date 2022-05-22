الامارات | "خبز على طاولة الخال ميلاد" تفوز بالبوكر 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن "خبز على طاولة الخال ميلاد" تفوز بالبوكر 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" للكاتب محمد النعّاس، والصادرة عن رشم للنشر والتوزيع، بالدورة الخامسة عشرة من الجائزة العالمية للرواية العربية، وفق ما أعلن رئيس لجنة التحكيم شكري المبخوت، خلال فعالية نظمت في أبوظبي مساء اليوم، غاب عنها الكاتب وقام ناشر صالح الحماد الكتاب بتسلم الجائزة نيابة عنه.

وقال المبخوت: "قامت الرواية المتوّجة على استعادة تجربة شخصيّة في ضرب من الاعترافات التي نظّم السرد المتقن المشوّق فوضى تفاصيلها ليقدّم نقداً دقيقاً عميقاً للتصوّرات السائدة عن الرجولة والأنوثة وتقسيم العمل بين الرجل والمرأة وتأثيرهما النفسي والاجتماعيّ. إنّها رواية تقع في صلب التساؤلات الثقافيّة الكونيّة حول قضايا الجندر لكنّها منغرسة، في آن واحد، في بيئتها المحلّيّة والعربيّة بعيداً عن التناول الإيديولوجيّ المسيء لنسبيّة الرواية وحواريّتها".

ووفقا لهذا الفوز يحصل صاحب الرواية الفائزة على الجائزة النقدية البالغة قيمتها 50 ألف دولار أمريكي، وضمان تمويل ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فرصة الترويج لروايته على المستوى العالمي وتحقيق زيادة في مبيعاتها.

"خبز على طاولة الخال ميلاد" رواية فريدة من نوعها، وتقع أحداثها في ليبيا. في مجتمع القرية المنغلق، يبحث ميلاد عن تعريف الرجولة المثالي حسبما يراها مجتمعه، يفشل طوال مسار حياته في أن يكون رجلاً بعد محاولات عديدة، فيقرر أن يكون نفسه وأن ينسى هذا التعريف بعد أن يتعرف على حبيبته وزوجته المستقبلية زينب، يعيش أيامه داخل البيت يضطلع بأدوار خصّ المجتمع المرأة بها، فيما تعمل حبيبته على إعالة البيت. يظل ميلاد مُغَيَّبا عن حقيقة سخرية مجتمعه منه حتى يُفشي له ابن عمه ما يحدث حوله. تعيد هذه الرواية مساءلة التصورات الجاهزة لمفهوم "الجندر" وتنتصر للفرد في وجه الأفكار الجماعية القاتلة.

واختيرت رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" من قبل لجنة التحكيم باعتبارها أفضل عمل روائي نُشر بين 1 يوليو 2020 و30 يونيو 2021، وجرى اختيارها من بين ست روايات في القائمة القصيرة لكتّاب من الإمارات (لأول مرة)، عُمان، ليبيا، الكويت، مصر، والمغرب. حيث كان الكتّاب الذين ترشحوا للقائمة القصيرة، طارق إمام، وبشرى خلفان، وريم الكمالي، وخالد النصرالله، ومحمد النعّاس، ومحسن الوكيلي. وتلقى المرشحون جائزة تبلغ قيمتها عشرة آلاف دولار أميركي.

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