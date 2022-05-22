انتبه إلى هذه الأمور قبل الارتباط بفتاة "العقرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يمكن أن تكون فكرة الارتباط بامرأة من برج العقرب تجربة قوية ومثيرة، وذلك لأن غالبًا ما يحيطن أنفسهن بجو من الغموض والاستقلالية والاعتماد على النفس، ولكن لديهن القدرة على الحب والعاطفة لتصبح علاقة طويلة الأمد.

وإذا كنت تشعر بالحيرة والقلق تجاه علاقتك معها، نستعرض لك بعض الأمور التي يجب عليك الانتباه إليها قبل الارتباط بها لتساعدك على التعامل معها، وفقاً لموقع "wikihow".

- خطّط لمستقبلك مع فتاة العقرب، وتحدث عنه بتأكيد وجدية، إنها تحب أن تعرف أنك مهتم بها وبمستقبلها.

- انتبه إلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمعرفة أنواع الأشياء التي تحبها.

- تحب أنثى العقرب الانضباط والنظام والنظافة والثقة.

- تتسم امرأة العقرب بأنها عاطفية رغم أنها لا تظهر ذلك، لذا ترغب دائماً الارتباط بشخصًا عاطفيًا ولكن قويًا في نفس الوقت.

- إذا طلبت مساعدتك أو رأيك بشأن شيء ما، فهذه علامة رائعة أنها بدأت تثق بك.

- الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة مثل تحضير حفلة للاحتفال بعيد ميلادها، وتقديم الهدايا التي تتناسب مع شخصيتها.

- تحب أيضاً الاهتمام بالمظهر وارتداء الملابس الأنيقة التي تمنحك إطلالة جذابة عند الذهاب إلى مقابلتها.

- لا يجب أن تكون المفاجآت الرومانسية باهظة الثمن، على سبيل المثال، إذا كانت من محبي الكتب، امنحها بعض الكتب لمؤلف تحبها، أو خطط لتناول العشاء في مطعم راقٍ.

- هي أيضاً من الشخصيات التي لا تحب تقييد حريتها، لذا امنحها مساحة من الخصوصية.

- لا تهمل ذكائها وروح الدعابة التي تمتلكها، لذا تعامل معها بأسلوب مرح، كى تجعلها تضحك كثيراً.

- كن صريحًا بنسبة 100٪ ، وإلا فإنك تخاطر بفقدان ثقتها، لأن الكذب والخداع سيدمران علاقتكما العاطفية.

- في حالة الكذب بشأن شيء ما، فمن الأفضل التحدث معها عن الموقف بدلاً من جعلها تكتشف من الآخرين.

- على الرغم من استقلال نساء العقرب، لكن ترغبن أيضًا في الشعور بالأمان في العلاقة العاطفية.

- احترم حدودها وشجع اهتماماتها وصداقاتها، لأنها إذا شعرت بالاختناق أو الملل، فسوف تشعر بالغضب والانزعاج.

- السماج لها بتقديم المشورة واتخاذ القرارات، سيظهر لها هذا أنك تحترم ذكائها وتقدّر قيادتها.

- عليك تجربة وتعلم أشياء جديدة معًا، لكى تشعر بأنك تشاركها في اهتماماتها.

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