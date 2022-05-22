كنز لصحتك.. قائمة بالأطعمة التي يجب تناولها لزيادة مستويات الأكسجين في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يشكل نقص الأكسجين في الدم خطرًا على الحياة إذا لم يتم الانتباه إليه في الوقت المناسب، فكما هو معروف الدم هو المسؤول عن تداول الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وقد يمكن أن يتعارض نقص الأكسجين في الدم مع أداء الجسم.

وفي هذا الإطار قدم موقع health مجموعة من الأطعمة التي يمكن من خلالها التغلب على نقص الأكسجين، وهي:

- الرمان

الرمان يحتوي على الحديد والنحاس والزنك وفيتامينات B3 وB6 ، التي تعمل على تحسين تدفق الدم وتوسيع الأوعية الدموية والحفاظ على صحة البشرة.

- الأفوكادو

الأفوكادو غنية بالفيتامينات أ، ب 3، ب 6، ب 12، الكولين، يمكن تناول نصف حبة أفوكادو يوميًا لزيادة مستويات الأكسجين لديك وتحسين صحتك.

- المانجو

المانجو فاكهة غنية بالفيتامينات أ، ب 3، ب 5، ب 6، سي، والحديد والنحاس ضروريان لزيادة مستويات تشبع الأكسجين في الدم.

- الكيوي

يمكنك تناول الكيوي يوميا لزيادة استهلاك الفيتامينات والمعادن التي تساعد على زيادة تشبع الأكسجين في الدم.

- الشمام

الشمام مصدر كبير للفيتامينات أ، ب 3، ب 5، ب 6، سي، الكولين، حمض الفوليك، الحديد، ومضادات الأكسدة، يمكن أن يتناولها الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

- الخوخ

الخوخ فاكهة غنية بالفيتامينات A و B3 وB5 وB6 والحديد والزنك ومضادات الأكسدة التي تمنع تلف الجذور الحرة وتساعد في الحفاظ على وظائف الجسم.

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