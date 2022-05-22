طريقة عمل جيلي الفراولة بمكونات طبيعية: الطعم أحلى من الجاهز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل جيلي الفراولة من أكثر ما يبحث عنه الفتيات وربات المنزل في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، كونها من الحلوى السريعة الباردة التي تساعدهن على منح أسرهن الانتعاش من خلالها.

الطريقة التي نستعرضها خلال السطور التالية، تتميز بالطعم الشهي واللذيذ الذي يتعلق به الصغار والكبار أيضًا، بحسب خبيرة الطبخ أميرة في المطبخ، عبر برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على فضائية سي بي سي سفرة.

مكونات عمل جيلي الفراولة

- 2 كوب كبير من الفراولة الطازجة.

- 2 ملعقة كبيرة نشا ذرة.

- كوب كبير ماء بارد.

- باكيت جيلي معلب بنكهة الفراولة.

- كوب ماء مغلي.

طريقة عمل جيلي الفراولة

- اغسلي الفراولة جيدًا، ثم قطعيها إلى شرائح صغيرة.

- في إناء مناسب، اسكبي إلى داخله الجيلي المعلب وحركيه مع الماء المغلي حتى يتجانس المكونات معًا.

- في إناء آخر، ضعي النشا مع نسبة قليلة من الماء البارد مع التقليب جيدا.

- ابدأي في إضافة المتبقي من الماء إلى النشا مع تحريك المكونين معًا.

- ضعي خليط النشا مع خليط الجيلي، ثم قلبيهما جيدًا حتى يمتزجا.

- أحضري الكاسات الخاصة بعمل الجيلي، ثم اسكبي إلى داخلها المكونات مع الحرص على ملأها حد النهاية.

- ضعي قطع الفراولة أعلى الجيلي للتزيين، وحتى تضفي لها مذاقًا شهيًا.

- أدخلي الكاسات إلى الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

- جهزيها إلى التقديم.

طريقة عمل جيلي الخوخ

المكونات

- 2 باكيت جيلي خوخ.

- 4 كوب ماء.

- صوص شوكولاتة.

- كريمة مخفوقة.

خطوات التحضير

- أحضري وعاء عميق على نار متوسطة ضعي به عبوات الجيلي، ثم ضيفي إليه نصف كمية الماء المذكورة.

- قلب الخليط جيدًا حتى يتجانس، ويصل إلى الغليان.

- ضيفي الكمية المتبقية من الماء إلى المكونات مع التقليب.

- أبدأي في وضع الخليط داخل الكاسات المناسبة للجيلي.

- أدخليها إلى الثلاجة لمدة 230 دقيقة حتى تبرد جيدًا.

- يمكنك تزيينها بقطع الخوخ، أو بصوص الشوكولاتة.

- جهزيه إلى اتقديم باردًا.

طريقة عمل جيلي البطيخ

المكونات

- حبة بطيخ.

- ماء مغلي.

- 3 باكيت جيلي فراولة.

خطوات التحضير

- أحضري البطيخة، واقسميها إلى نصفين.

- ابدأي في تفريغها من الداخل.

- ضعي النصفين داخل مصفاه، حتى تتخلصين من الماء الموجود بها تمامًا.

- ضعي عبوات الجيلي في الماء المغلي على نار متوسطة، ثم ضيفي إليه ماء البطيخ المصفى.

- اخلطي المكونات معًا جيدًا حتى تحصلين على خليط ممتزج.

- ضعي الخليط داخل البطيخة المفرغة.

- ضعي النصفين داخل الثلاجة لمدة 24 ساعة حتى تبرد جيدًا.

- قطعيها إلى شرائح، ثم جهزيها إلى التقديم.

فوائد تناول الجيلي

يحتوي الجيلي على مادة الكولاجين التي تساعد على التئام الجروح.

- يساعد في الحد من الإصابة بهشاشة العظام، إذ يمكنك عمله بالعديد من الفواكه المهمة التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاجها طفلك.