هل يجب على المرأة خدمة زوجها وتحضير الإفطار له؟.. داعية إسلامي يحسم الجدل

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يقع العديد من الزوجين في مشكلات بسيطة ببداية الزواج، خاصة وأن لكل منهما طباع وعادات مختلفة، ما يثير المشاكل في البداية قبل أن يعتادوا على الأمر، وتبدأ التساؤلات والاستفسارات تتوالى من السيدات، لعل منها: هل الزوجة مُجبرة على خدمة الزوج؟.

وبشأن هذا، أجاب الداعية الإسلامي، الشيخ خالد الجمل، على هذا السؤال، قائلا خلال بث مباشر لـ«الوطن» إن الزوجة غير مُجبرة مُطلقًا على خدمة زوجها، وأن خدمته تدخل تحت بند العُرف والفضل، مستندًا لقوله تعالى: «ولا تنسوا الفضل بينكم».

قائلًا: «ربنا مجبرش الزوجة على الخدمة طبعًا، لكن أمرهم بالمعاملة الحسنة والمعروف ومراعاة الفضل بينهما».

الزوج مُجبر على وجود خادم لزوجته

وأكد الشيخ خالد الجمل، أنه في حال إذا كانت الزوجة لديها خادم في الوقت التي كانت فيه بمنزل أبيها، فهنا يُجبر الزوج على إحضار خادم لها بمنزل الزوجية، حتى لاتشعر بفرق في المستوى التي اعتادت أن تعيش فيه.

«مراتي مش بتحضرلي الفطار» هل يحاسب الدين الزوجة؟

سؤال آخر، أجاب عنه الداعية الإسلامي، خالد الجمل، خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا أنه في حال الاتفاق على عمل الزوج، وأن المرأة هي المسؤولة عن أمور المنزل، بما فيها رعاية زوجها، فهي هُنا عليها رعايته كامة، من المأكل والملبس، والاهتمام به جيدًا، وإن تغافلها عن هذا الدور يُحاسب عليه الدين: «يقع عليها الإثم، فهي هنا آثمة».