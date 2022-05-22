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من هي ابنة مدحت العدل؟.. عقد قرانها علي جمعة ومثلت مشهدا شهيرا «فيديو»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مدحت العدل وابنته آية في عقد قرانها

احتفل الكاتب والسيناريست مدحت العدل، بعقد قران ابنته آية على شاب يدعى عمر شطا، أمس، بعد خطوبة دامت نحو عامين، كان حضرها عدد كبير من نجوم الفن، على عكس حفل عقد القران، الذي لم يشهد حضور فنانين، وعقد قرانها الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق.

من هي ابنة مدحت العدل؟

آية مدحت العدل هي الابنة الصغرى ضمن ثلاث أبناء، كتب فيها والدها قصيدة تحت تأثير قبلة منها على خده وهي ذاهبة إلى الجامعة، ونشرها تحت عنوان آية.. ابنتي الصغرى المهندسة وكفى».

تخرجت ابنة مدحت العدل في الجامعة الأمريكية وهي مهندسة إلكترونيات دفعة 2017، وكتب لها الدكتور مدحت العدل حينها منشورا لتهنئتها: «ومضى قطار العمر .. آية ابنتي الصغرى والتي أتذكرها وأنا أعلمها قيادة الدراجات كأنه بالأمس تخرجت من الجامعة الأمريكية مهندسة إلكترونيات .. مبروك يا أجمل من في الوجود».

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آية مدحت العدل في فيلم أصحاب ولا بيزنس

يذكر أن آية أدت مشهدا في فيلم أصحاب ولا بيزنس، الذي صدر عام 2001، وكان تأليف والدها مدحت العدل وإنتاج العدل جروب، فكانت الطفلة التي تلقت رصاصة في المشهد الشهير أثناء تصوير «مصطفى قمر» الأحداث؛ لإلقاء الضوء على الأحداث التي تقع في دولة فلسطين.

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وانهالت تعليقات عائلة العدل بالمباركات لآية وزوجها عمر شطا بعد عقد القران، مشاركين فيديو كتب الكتاب واللقطات المصورة التي جمعتها بوالدها مدحت العدل وهو يقبلها من رأسها ويحتضنها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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