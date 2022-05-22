رقص وبكاء.. لقطات من حفل زفاف البلوجر دالا المهندس: شبه الأميرات (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدرت البلوجر دالا المهندس، ملكة جمال مصر السابقة، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما احتفلت بحفل زفافها على المهندس والبلوجر كريم مكرم، بحضور جميع اليوتيوبرز وصناع المحتوى.

إطلالات دالا المهندس وزوجها

وتألقت البلوجر دالا المهندس كعادتها بإطلالات مُبهرة وأنيقة خطفت بها الأنظار، باتت تشبه الأميرات، حيث تألقت بالإطلالة الأولى بفستان أبيض من اللولي والستان بتوقيع المصمم الشهير سامو هجرس.

وجاء الفستان كب بدون أكمام، مع قفازات من الستان واللولي «اكستنشن»، منفوش وطويل للغاية، كما اعتمدت على الشعر الطويل الويفي، مع الهيدبيس والطرحة المطرزة باللولي، بأنامل خبراء الشعر ألفريد ومينا، مع المكياج البارز لملامحها بتوقيع خبيرة التجميل شمس.

وفي المقابل ظهر زوجها كريم مكرم، ببدلة بيضاء أنيقة وبسيطة.

وفي الإطلالة الثانية، ظهرت دالا المهندس بفستان بسيط، بأكمام أوف شولدر شفافة، مُطرز بالفصوص اللامعة، من التُل والشيفون، وتخلت «المهندس» عن الطرحة معتمدة على إكسسوار من الورد الطبيعي.

بينما ظهر العريس ببدلة سوداء في إطلالته الثانية.

ووثق المصور الشهير «أنتيكا» تفاصيل الحفل وجلسات تصوير العروسين.

خطوبة دالا المهندس

وفي 2021، نشر المصور حسام عاطف صور خطوبة دالا المهندس، مدونًا «مبروك يا حبايب.. عقبال الفرح» إذ ظهرت حينها مرتديه فستان باللون الذهبي، بأكمام شفافة، مغطى بأكمله بالأستراس، مرتدية تاج على رأسها، بشعر منسدل على ظهرها.

من هي دالا المهندس؟

حصلت على لقب miss Egypt 2018.

التحقت بكلية اللغات والترجمة قسم إيطالي.

عملت كمذيعة إذاعة لمدة 3 سنوات.

عملت مضيفة طيران.

عملت مترجمة للغة الانجليزية والعربية في إحدى الشركات الكبرى.

وزنها 55 كيلوجراما، والطول 162 سم.

واحدة مشاهير السوشيال ميديا.

أعلنا الاثنان حبهما في أبريل 2021، بعدما عرض الأخير عليها الزواج في مدينة نويبع على البحر، إذ حجز قلعة لها بها بحيرة زرقاء.