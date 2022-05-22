أسباب التعرق أثناء النوم عند النساء.. تصاب به 4 من كل 5 سيدات

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسباب التعرق أثناء النوم عند النساء مختلفة، وهو ما يعرف أيضًا بـ التعرق الليلي، الذي يؤرق سيدات كثيرات ويضطرهن إلى الاستيقاظ في الليل ليجدن ملابسهن أو الملاءة مبللة بالكثير من العرق، ما يسبب لهن انزعاجا خاصة وأنها ليست طبيعتهن، ونكشف في هذا التقرير أسباب التعرق الليلي عند النساء.

أسباب التعرق أثناء النوم عند النساء

أشار موقع «هيلث لاين» البريطاني، إلى أن أهم أسباب التعرق أثناء النوم عند النساء هو انقطاع الطمث، وهو العرض الأشهر، حيث يصاب به 4 من كل 5 سيدات خلال تلك الفترة من انقطاع الدورة الشهرية.

عند انقطاع الدورة الشهرية أو الطمث، عند النساء فيلاحظن هذا التعرق الليلي أو التعرق أثناء النوم عدة مرات، ما يسبب لهن اضطرابا و ازعاجا.

ما هو التعرق الليلي؟

التعرق الليلي طبيا يعرف بأنه «فرط التعرق أثناء النوم»، وفي أثناء هذا التعرق تشعر السيدات بالحرارة في جسدهن ويليه تعرق زائد ثم قشعريرية بمجرد مروره.

أما السيدات اللائي تعانين من انقطاع الطمث، فإن التعرق أثناء النوم يأتي لهن من خلال هبات ساخنة شديدة تحدث في فترة النوم، وهي العرض الشائع، وقد تعاني أخريات من تعرق خفيف فقط.

ومن أسباب التعرق أثناء النوم عند النساء، هو حدوث اختلالات هرمونية أثناء انقطاع الدورة الشهرية، ولذلك هي أكثر شيوعا في الفترة قرب سن اليأس، والمعروف بأنها الفترة الانتقالية السابقة لـ سن اليأس، والتي غالبا ما تكون في سن بين الـ40 والـ50، ومن علامات حدوثه أن المرأة لا تحيض في 12 شهرا، أما متوسط عمر انقطاع الدورة الشهرية هو سن الـ51.

كما أنها في تلك الفترة تنخفض مستويات هرمون الاستروجين عند السيدات في فترة انقطاع الدورة الشهرية، ما يغير في طريقة تنظيم منطقة ما تحت المهاد (منطقة مهمة داخل الدماغ) درجة حرارة الجسم، وتصبح تلك المنطقة أكثر حساسية للتغيرات الطفيفة في درجة الحرارة، ويمكن أن تصبح سعيدة عند بدء عمليات تبريد الجسم، ما يؤدي إلى تنشيط التعرق الليلي.

بينما قد يستيقظ آخرون عدة مرات في الليلة ليجدوا ملابسهم وملاءاتهم مبللة بالعرق، مما يؤدي إلى اضطراب النوم بشكل كبير.

يمكن أن يكون لاضطراب النوم المنتظم تأثير كبير على نوعية حياتك وقد تواجه:

اضطرابات المزاج

أرق

زيادة التعب

صعوبة في التركيز

التهيج

لماذا نتعرق في الليل؟

التعرق هو وسيلة الجسم لتنظيم درجة الحرارة الأساسية لتجنب ارتفاع درجة الحرارة. بشكل أساسي، عندما تكون مستلقيًا في الفراش نائمًا في الليل، يفترض جسمك خطأً أنه دافئ جدًا، ما يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل لتبريدك.

عندما يسجل جسمك ارتفاع درجة حرارة جسمك، تتمدد الأوعية الدموية في الجزء العلوي من جسمك ثم تنقبض لزيادة تدفق الدم ونشر حرارة الجسم عبر الجلد. يحدث هذا عندما تشعر بإحساس بالإحمرار، وتحمر بشرتك، ويزيد معدل ضربات قلبك وتتعرق.

عندما يتبخر العرق من بشرتك، فإنه يطلق الحرارة كطاقة ويبرد جسمك.