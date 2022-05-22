لأول مرة في تاريخ السعودية.. طاقم الطائرة بالكامل نساء في رحلة بسماء المملكة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من السعادة انتابت رواد مواقع التواصل السعوديين، بعد الإعلان عن حدث تاريخي للطيران السعودي، بإقلاع رحلة كل طاقهما نسائي وأغلبهن سعوديات أيضا، وصرحت شركة الطيران المسؤولة عن الرحلة بكافة التفاصيل.

وفي تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» كتبت شركة الطيران السعودية: «حدث تاريخي للطيران السعودي، طيران أديل ينفرد بتشغيل أول رحلة في سماء المملكة بطاقم نسائي بالكامل غالبيتهن سعوديات، وذلك على متن أحدث طائراتنا من طراز A320 التي حلقت بالرحلة رقم 117 من الرياض إلى جدة»، مرفقة صورة الطاقم كاملا من السيدات اللائي يرتدين زيا موحدا وبينهن محجبة واحدة.

كابتن الطائرة فقط أجنبية وباقي الطاقم سعوديات

وفي تفاصيل أخرى، أشارت قناة «العربية»، إلى أن كابتن الطائرة فقط كانت سيدة أجنبية، بينما باقي الطاقم المكون من 7 أشخاص، كن جميعهن من النساء السعوديات، وضمنهن أيضا مساعدة قائد الطائرة، حسب تصريح المتحدث باسم الشركة عماد إسكندراني، للوكالة الفرنسية.

أول دخول للسعوديات عالم الطيران في 2019 بمساعدة واحدة

ومن جانبها، أشارت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، في بيان لها، إلى دور المرأة في قطاع الطيران خلال السنوات الأخيرة، كما أثنت على ذلك الدور والتوسع فيه.

ويذكر أنه ضمن إصلاحات رؤية 2030، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عام 2019 عن رحلة الطيران الأولى التي يكون بين طاقهما الأساسي مساعدة لقائد الطائرة وتكون امرأة سعودية.