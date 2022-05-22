طريقة عمل البروكلي بطريقة صحية وأكثر من وصفة.. «وداعًا للدهون»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البروكلي من الخضروات المفيدة جدًا لأنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الإنسان، كما أنه يساعد على التخلص من الدهون ما يجعله اختيارًا مثاليًا للرجيم، لذلك يقدم لك مطبخ «هن» طريقة عمل البروكلي بطريقة صحية، على خطى الشيف «أميرة شنب» في برنامجها «أميرة في المطبخ» التي تقدمه ويعرض على قناة «CBC سفرة».

طريقة عمل البروكلي بطريقة صحية

وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لـ طريقة عمل البروكلي بطريقة صحية، ومن بينها السلطة أو الشوربة والمأكولات الأخرى.

شوربة البروكلي بالمشروم والجبنة

المكونات

ـ بروكلي مسلوق

ـ بصلة مفرومة.

ـ 3 فصوص ثوم مفروم.

ـ مرقة دجاج.

ـ جبن شيدر مبشور.

ـ 4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

ـ 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ـ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ـ ملعقة صغيرة من الملح.

ـ ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ـ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

طريقة التحضير

أولًا: نضع المشروم والبروكلي في صينية مدهونة بزيت الزيتون وملعقة صغيرة فلفل أسود، ثم ضعيها بالفرن على درجة حرارة 180 حتى تنضج الخضراوات.

ثانيًا: ضعي حلة على النار بها ملعقة زيت زيتون مع البصل والثوم والزنجبيل وقلبيهم جيدًا، ثم ضعي البروكلي والمشروم عليهم وقلبيهم جيدًا لمدة 5 دقائق، ثم ضعي الدقيق مع الاستمرار في التقليب ثم مرق الدجاج وتبليهم بالملح والفلفل الأسود، ثم اتركيها لمدة ثلث ساعة على نار متوسطة.

ثالثًا: تُترك الشوربة حتى تبرد، ثم ضعيها في الخلاط وبعدها ضعيها على النار مرة أخرى، وضيفي إليها الجبنة الشيدر وقلبيهما جيدًا حتى تتداخل المكونات ثم ضعيها في طبق التقديم.

طريقة عمل شوربة البروكلي والمشروم للرجيم

المكونات:

ـ كوب ونصف من البروكلي المقطع.

ـ نصف كيلو من المشروم المقطع.

ـ مكعب مرقة خضار.

ـ بصلة مفرومة.

ـ 2 فص ثوم مفروم.

ـ ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ـ 2 كوب من الماء.

طريقة التحضير

أولًا: ضعي حلة على النار بها زيت، ثم ضيفي الثوم والبصل، وقلبيهم جيدًا ثم ضعي البروكلي والمشروم وقلبيهم جميعًا جيدًا، ثم يصب الماء مع مكعب مرقة الخضار مع استمرار التقليب ثم اتركيهم على نار هادئة لمدة نصف ساعة حتى تنضج الخضراوات.

ثانيًا: بعد مرور نصف ساعة، ارفعي الشوربة من على النار ثم ضعيها في الخلاط واخلطيها جيدًا حتى تصبح ناعمة القوام، ثم ضعيها على النار مرة أخرى لمدة دقيقتين ثم ضعيها في طبق التقديم.

طريقة عمل شوربة البروكلي بالشوفان

المكونات:

ـ نصف كيلو من البروكلي المفروم.

ـ نصف كوب من الشوفان.

ـ مرقة خضار.

ـ فصان من الثوم المفروم.

ـ بصلة مفرومة.

ـ ملعقتان كبيرتان من الكرفس.

ـ ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ـ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ـ ملعقة صغيرة من الملح.

ـ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

أولًا: ضعي حلة على النار بها زيت وضيفي البصل والثوم مع التقليب ثم ضيفي الكرفس والملح، ثم ضعي مرقة الخضار والبروكلي وتترك لمدة 5 دقائق.

ثانيًا: ضعي الشوفان على الشوربة واتركيها على النار حتى تنضج، ثم ضيفي الليمون والفلفل الأسود مع التقليب، ثم ارفعيها من على النار واتركيها حتى تبرد.

ثالثًا: ضعي الشوربة في الخلاط واخلطيها جيدًا، ثم ضعيها مرة أخرى على النار لمدة 5 دقائق ثم ضعيها في طبق التقديم.