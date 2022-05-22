الامارات | زوج مستبد يجبر زوجته على حضور حفل خطوبته على صديقتها

شكرا لقرائتكم خبر عن زوج مستبد يجبر زوجته على حضور حفل خطوبته على صديقتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "هددنى بالحرمان من أطفالي، لأضطر للذهاب برفقته أثناء عقده خطبته، والمفاجأة التي كادت أن تقضي عليّْ أن العروسة كانت صديقتي، ووجدت نفسي بين خيارين كلاهما مر أما الوقوف بوجه زوجي والتصدي لتهديدات ومحاولته سلب حقوقي الشرعية، أو الموت البطيء وتحمل العيش مع ضرة بمنزل مشترك".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بإمبابة - مصر ، أثناء طلبها الطلاق للضرر، بعد قيام زوجها بعقد خطبته على صديقتها.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أقمت 13 دعوى حبس ضد زوجي بعد طرده لي من مسكن الزوجية اعتراضاً على تخطيطه زواجه من صديقتي، ووقفت أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر، بعد أن خشيت علي نفسي بسبب تهديده، ليستولي علي منقولاتي ومصوغاتي ويمنحها لخطيبته، ويتركني أموت من الحزن والقهر بسبب تصرفاته التي لا يتحملها بشر، وتعنته لرد حقوقي وإذلاله لي وحرماني وأطفالي الثلاثة من نفقاتهم".

وأشارت الزوجة بدعواها: "تخلف عن رعاية أبنائي رغم يسر حالته المادية، لأجبر على الموافقة على زواجه من أخرى ولكني لم أتوقع أن تكون صديقتي، ليتسبب بتدهور حالتي الصحية والنفسية بسبب الصدمة بعد أن أجبرت على الذهاب برفقته إلي حفل الخطوبة ووجدت أنها صديقتي".

وأكدت:" حاولت أن أرحم نفسي من العذاب والعنف على يديه بالبعد عنه وطالبته بحقوقي كاملة ولكنه رفض، وقرر معاقبتي وطردي من حياته وهجري وتركي معلقة، واستولى على حقوقي الشرعية المنصوص عليها بعقد الزواج بعد 16 عاما من الزواج، وحاول إرغامي على توقيع تنازل عن حقوقي، خوفاً من سداده المبالغ التى تحصلت عليها بأحكام قضائية".

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