لو بتعانى من التهابات المفاصل.. تناول هذه الأطعمة لتقليل الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مرض التهاب المفاصل، الذي يحدث نتيجة تدمير المفصل، مما ينتج صعوبة في الحركة وتصلب مفاصل الجسم، خصوصًا الركبتين وكف اليد أو العمود الفقري.

لذا نقدم لكم قائمة بمجموعة من الأطعمة التي يفضل أن يتناولها مصابي التهاب المفاصل لتخفيف من حدة الآلام وتعزيز صحة العظام، بحسب موقع "‏Webmed".

-الأسماك

ينصح الأطباء من يعانون التهابات المفاصل بتناول الأسماك لغناها بأوميجا 3، مثل السلمون والتونة مرتين في الاسبوع.

-الألبان

الألبان قليلة الدسم، منها الحليب، واللبن الزبادي، والأجبان بأنواعها تحتوي على على كمية من الكالسيوم وفيتامين "د" اللذين يشكلان مادة أساسية تساعد على تعزيز صحة العظام.

-الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر غني بفيتامين C الذي يساعد الجسم على بناء الكولاجين، والكولاجين جزء أساسي من الغضاريف والأوتار والأربطة المفصلية.

-الحمضيات

الليمون والبرتقال والجريب فورت من الفاكهة الغنية بفيتامين سي الذي لديه القدرة على مقاومة الالتهابات والمساهمة في الحفاظ على صحة المفاصل والعظام.

-الشوفان

ترتبط الحبوب الكاملة مثل الشوفان بمستويات أقل من الالتهاب، وبالتالي آلام مفاصل أقل.

-الكركم

يعتبر أحد أهم المركبات الطبيعية المقاومة للالتهاب، والتي تبلغ كفائتها في مقاومة الإلتهاب مثل كفاءة بعض مضادات الإلتهاب الدوائية.

-عين الجمل

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة المفاصل والتي تمنع الالتهاب، بما في ذلك الأحماض الدهنية أوميجا 3.

-البروكلي

يساهم البيتاكاروتين وفيتامين سي الموجودين في البروكلي في مقاومة الالتهاب وترميم غضاريف المفاصل.