الامارات | البرازيل.. القبض على امرأة "حبلى" بالمخدرات ! فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. القبض على امرأة "حبلى" بالمخدرات ! فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة البرازيلية القبض على امرأة ألصقت المخدرات على جسدها وادعت الحمل لتتجنب أجهزة التفتيش وتهرب هذه المواد إلى براغواي، إلا أن كلبا بوليسيا تمكن من كشفها.

وأفادت شبكة "سي بي اس نيوز" بأنه تم إلقاء القبض على امرأة زيفت حملها على الحدود بين البرازيل وباراغواي".

وأضافت حسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" أن "كلبا بوليسيا استشعر رائحة الماريغوانا على المرأة أثناء محاولتها العبور من فوز دو إيغواسو إلى بورتو أليغري".

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