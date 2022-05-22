أكلات يمكن أن تأكلها رغم انتهاء صلاحيتها.. «مش هتسممك ولاتتعبك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الاهتمام بتاريخ الصلاحية واحدة من أهم النقاط الواجب توافرها حين شراء المنتجات الغذائية، فلا يمكن تناول منتجات منتهية الصلاحية قد تؤدي للعديد من المشكلات الصحية والاصابة بالإمراض الخطيرة، وعلى رأسها التسمم ومشكلات المعدة.

العروض مشكلة كارثية مُهملة

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، من أزمة العروض على المنتجات، بأسعار متوسطة، والتي تعرضها المتاجر وتتسارع عليها السيدات وربات المنازل: «بيعرضوا حاجات مدة انتهاء صلاحيتها قرب، وللأسف دي مشكلة كارثية مُهملة، محدش بياخد باله وبيهتم إنه يوفر، وينسى مدة الصلاحية»، مُطالبًا بضرورة التحري والدقة بتاريخ الصلاحية.

أكلات لاتتوقعها ممكن تاكلها رغم انتهاء صلاحيتها

وعلى الرغم من ضرورة الاهتمام بتاريخ ومدة الصلاحية، إلا أن الدكتور محمد الحوفي، أكد خلال حديثه لـ «الوطن» لوجود بعض الأكلات التي يمكن تناولها رغم انتهاء تاريخ صلاحيتها، وعلى رأسها المنتجات والسلع الجافة أمثال الملح، السكر، البقوليات، والحليب الرائب وأيضًا الزبادي، والخضروات والفواكه إذا تم تغليفها وتخزينها بالفريزر.

واشترط أستاذ علوم التغذية، بضرورة تخزين تلك المنتجات في البيئة المناسبة، حتى لا تتعرض للفساد أو تفقد قيمتها.

كم مدة تخزين تلك السلع؟

وأشار الدكتور محمد الحوفي، أن المدة الصحيحة للسلع الجافة يمكن أن تصل لشهر عقب تاريخ صلاحيتها، أما الحليب أو الزبادي لا تتخطى يومين، حيث يمكن استخدامهم في ما بعد لعمل الجبن.

فئات ممنوعة من تناول الأكلات عقب انتهاء صلاحيتها

وأوضح الدكتور محمد الحوفي، أن هذا الاستثناء لا يناسب بعض الفئات وعلى رأسها:

- السيدات الحوامل.

- الأطفال.

- كبار السن.

- أصحاب الأمراض المزمنة