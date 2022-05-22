أسباب تقصف الشعر من الأمام.. أبرزها «الإفراط في غسله وتنشيفه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تقصف الشعر أزمة تواجه العديد من الأشخاص وبشكل خاص الفتيات والسيدات وذلك لحرصهن الشديد على الاهتمام بالشعر وجماله ولمعته الجذابة، لذلك تعددت عمليات البحث عن أسباب تقصف الشعر من الأمام، وكيفية علاج الأمر في حلول بسيطة.

وعلى هذا النحو نقدم أبرز أسباب تقصف الشعر من الأمام، وذلك وفق ما كشف موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

أسباب تقصف الشعر من الأمام

تتعدد أسباب تقصف الشعر، حيث يعتمد الشعر الصحي على قشرة داخلية ذات قشور متداخلة تحافظ على تماسك خصلات شعرك، فعندما تتفكك هذه القشور، يمكن أن يجف شعرك ويتقصف في النهاية، مما يؤدي إلى تلفه.

1- النظام الغذائي

تساعد بعض العناصر الغذائية على نمو شعرك وحمايته من التكسر والتلف، لذلك عليك التأكد من حصولك على ما يكفي من الزنك والحديد وحمض الفوليك في نظامك الغذائي اليومي، كما يمكن أيضا للبروتينات الكافية ومضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة النباتية أن تحافظ على شعرك خاليًا من التلف.

2- الشعور بالإجهاد

هناك العديد من الأدلة التي تظهر الروابط بين التوتر وتساقط الشعر، ولكن من المعروف أيضًا أن التوتر يمكن أن يكون من أسباب تقصف الشعر من الأمام، وعليه قد يؤدي التعامل مع التوتر إلى الحصول على شعر أكثر صحة.

3- حدوث الجفاف

الشعر الجاف بشكل غير عادي هو أحد مسببات التلف والتقصف، كما أنه ناتج عن مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الطقس الجاف والرطوبة المنخفضة والحرارة الزائدة، فقط عليك التأكد من استخدام الماء الدافئ وليس الماء الساخن عند غسل شعرك، فالأخير يؤدي إلى حدوث مزيد من التجفيف.

4- الإفراط في غسله

إذا كانت بشرتك دهنية فمن المرجح أيضًا أن يكون لديك زيادة في إفراز الدهون أي ما يعني الزيت الطبيعي في فروة رأسك، وقد يؤدي ذلك إلى الرغبة في غسل شعرك أكثر مما تحتاج، لكنه لا ينبغي غسل شعرك عدة مرات في اليوم.

وعلى الجانب الآخر، قد يحتاج الشعر شديد الجفاف إلى غسل أسبوعي بالشامبو فقط، فقط تأكد أيضًا من غسل فروة الرأس بالشامبو بلطف ووضع البلسم بسلاسة من أطرافه إلى جذوره.

5- التجفيف غير المناسب بالمنشفة

عندما تخرج من الحمام، يكون من الطبيعي أن تدلك شعرك بالمنشفة، ومع ذلك، فإن حركة الاحتكاك هذه في الواقع تضر شعرك عندما يكون أكثر ضعفًا.