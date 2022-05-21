كم عمر زوج نجلاء الودعاني؟.. أصغر منها بـ 5 سنوات

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

كم عمر زوج نجلاء الودعاني؟، سؤال تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب احتفال السعودية نجلاء الودعاني، بخطبتها الخميس الماضي، من لاعب كرة القدم عبد الرحمن الدخيل.

وشاركت الإعلامية السعودية، نجلاء الودعاني، صورة من الخطوبة، أظهرت يديها ويد خطيبها عقب ارتداء خواتم الخطوبة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مُعلقة: «فصل جديد».

وسرعان ما تفاعل معها المتابعون للمباركة والتهنئة على خبر الخطبة، متمنين لهما الزواج، واستمرار السعادة.

كم عمر زوج نجلاء الودعاني؟

وعلى الفور بدأ البحث عن هوية خطيب ⁦ نجلاء الودعاني، وعمره، وبالبحث عن عمر عبد الرحمن الدخيل، وُجد إنه من مواليد 26 مايو 1996، ويبلغ 26 عامًا.

كم عمر زوج نجلاء الودعاني؟

الجدير بالذكر أن نجلاء الودعاني من مواليد 14 أبريل 1991، وتبلغ من العمر 31 عامًا، أي تكبر خطيبها بـ 6 سنوات.

من هي نجلاء الودعاني؟

مقدمة برامج حوارية.

واحدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية.

ولدت بمدينة الأحساء، بالمملكة العربية السعودية.

تبلغ من العمر 31 سنة.

من مواليد برج الحمل.

تقيم في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

من هو عبد الرحمن الدخيل؟

عبد الرحمن الدخيل هو لاعب كرة قدم سعودي

يلعب في خط الدفاع في نادي الحزم.

كانت بداياته مع النادي العربي، ثم انتقل إلى نادي الحزم.

ذهب إعارة إلى نادي التقدم في عام 2019