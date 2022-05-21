أحدث ظهور لـ حفيدتي هيفاء وهبي.. كبروا وملامحهم اتغيرت «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورا مختلفة لأحدث ظهور لابنتيها دانييلا ورهف فواز، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أحدث ظهور لـ حفيدتي هيفاء وهبي

وظهرت حفيدتا الفنانة هيفاء وهبي، بفستانين ملونين، أبرزا أناقتهما، مدونة: «حياتي ودنيتي كلها»، إذ تفاعل معهما العديد من المتابعين مُبدين إعجابهم بملامحهما وأحدث ظهور لهما.

ابنة هيفاء وهبي تتعرض للهجوم بسبب إطلالاتها الجريئة: «في رمضان!»

وكانت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تعرضت لهجوم كبير من قِبل بعض المتابعين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال شهر رمضان الماضي، إذ شاركت متابعيها بعدة صور خلال إحدى السهرات الرمضانية.

وظهرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بملابس جريئة وفقًا لما وصفه المتابعين، مرتدية فستان لامع من الحرير باللون الموف، مع كارديجان شفاف مزود بالريش، واعتمدت على الشعر المموج مع العدسات الملونة، والمكياج الهادئ الجذاب.

هجوم على ابنة هيفاء وهبي بسبب أحدث إطلالاتها

وسرعان ما أعرب العديد من المتابعيين إعجابهم بإطلالة زينب فياض وأناقتها، بينما هاجمها البعض الآخر الذين وجدوا أن الإطلالة غير مناسبة على الإطلاق لشهر رمضان المبارك، معلقين: «ده رمضان مش حفلة»، و«ده مش لبس لشهر رمضان»، و«في رمضان!».

علاقة هيفاء وهبي وزينب فياض

الجدير بالذكر أن علاقة الفنانة اللبنانية وابنتها، غير مستقرة لسنوات بعيدة، إذ أنجبتها هيفاء وهبي وهي في الـ18 من عمرها من زوجها الأول نصر فياض، ولكن تنازلت عنها فيما بعد من أجل الدخول عالم الفن، وحصلت حينها على الطلاق، لتبدأ مسيرتها الفنية، ومنذ هذا الحين كانت هناك قطيعة بين هيفاء وابنتها ومشكلات متكررة.