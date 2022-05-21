مشروب منزلي يحميك من الأمراض بشكل طبيعي.. تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يمكن أن يؤدي الإجهاد وعادات الأكل غير الصحية وأنماط النوم غير المنتظمة ونمط الحياة غير المتوازن إلى الإصابة بعديد من الأمراض مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ولكن يمكن يساعد تناول هذا المشروب يوميًا في التقليل من الكوليسترول الضار، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وتعزيز فقدان الوزن.

فيما يلي، نستعرض لكم في التقرير التالي، الفوائد الصحية التي تعود على جسمك عند تناول مشروب الليمون والزنجبيل والثوم، وفقاً لما ورد في موقع "timesofindia".

- فوائد مشروب الليمون والزنجبيل والثوم:

غني بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، يُعرف هذا المشروب أيضًا باسم علاج الانسداد، وذلك لأن الزنجبيل والثوم والليمون يحتويان على مكونات طبيعية تساعد في تقليل الدهون في الجسم، وفتح الشرايين، وتقليل مستويات LDL، إضافة إلى ذلك، تحسين صحة الجهاز التنفسي، وعلاج عدوى الجلد.

كما يعتبر الليمون مصدرًا جيدًا لفيتامين C وحمض الستريك، ما يساهم في إنقاص الوزن، وتعزيز المناعة، وتجديد الخلايا.

- طريقة عمل مشروب الليمون والزنجبيل والثوم:

1. لعمل هذه الوصفة البسيطة، في وعاء، أضف 5 أكواب من الماء، الزنجبيل، 4 فصوص من الثوم، ثم اغليهم جيدًا.

2. بعد ذلك، أطفئ النار وأضف عصير 3 حبات ليمون متوسطة الحجم.

3. احفظ هذا المشروب واخلطه مع العسل واستمتع به دافئًا.

4. يمكنك أيضًا إضافة خل التفاح إلى هذا المشروب.

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