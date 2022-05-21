ما السر وراء شخصيات ورسومات أوراق "الكوتشينة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعد "لعبة الكوتشينة" أو ما تعرف بـ "أوراق اللعب" من الألعاب المفضلة والمسلية لدى الكبار والصغار.

لكن هل في يوما ما تساءلت عن أسماء وهوية الشخصيات الواقعة في رسومات أوراق اللعب التي يبلغ عددها 52 ورقة ؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقاً لما ورد في موقعي "theatlantic"، و"steemit".

تقليدياً، كانت تصنع أوراق اللعب من طبقات مستطيلة من الورق المقوى الرقيق الملصق معًا لتشكيل مادة مسطحة وشبه صلبة، إنها موحدة في الشكل والحجم وصغيرة بما يكفي ليجمع عديد منها معًا بيد واحدة، ويتم تفريقها كثيرًا بحيث يمكن رؤية علامات التعريف الموجودة على كل بطاقة، يتم تمييز جانب واحد من كل بطاقة وجهها بحيث يمكن التعرف عليها وتمييزها عن زملائها، بينما يكون الجزء الخلفي أو العكسي إما فارغًا أو يحمل نمطًا مشتركًا للجميع.

لكن في النصف الثاني من القرن العشرين، أصبح من الشائع إضافة طلاء بلاستيكي لمقاومة التآكل وحتى لإنتاج بطاقات بلاستيكية بالكامل.

ما السر وراء الرقم 52؟

هو عدد ورق "الكوتشينة"، يمثل هذا الرقم عدد الأسابيع في السنة، بمعنى أن كل فئة من الفئات الأربع كأنها فصل من فصول السنة هذا من ناحية رمزية.

الفئات التي تحمل شكلها أوراق الكوتشية تمثل طبقات المجتمع الأربع في العصور القديمة والوسطى وهي:

- الملك السباتي(♠)، يرمز للنبلاء والعسكرين.

- القلب الأحمر(♥)، يرمز إلى رجال الدين.

- نادي الملك (♣)، يرمز إلى الزراعة والفلاحين.

- الماس(♦) ، يرمز إلى طبقة التجار.

أما، بالنسبة للشخصيات المستخدمة فثمة من ينسبها أو يربطها بشخصيات تاريخية مثل:

- الملك سبيد: الملك داود، ابن يسى ونسل راعوث، أصبح بطل حرب بقتله جالوت بعد وفاة الملك لوت.

هو أيضا الشخص الذي أسس الهيكل، بيت المقدس الذي أكمله ابنه سليمان، توفي عن عمر يناهز 100 عام وترك عرشه لسليمان، بحسب ما زعم موقع "theatlantic".

- ملك القلوب: يعد شارلمان من أكثر ملوك العصور الوسطى تأثيرًا، في أيامه، اعتقد الجميع أن الملك الأسطوري آرثر هو الوحيد الذي يمكن أن ينافس شارلمان كأفضل ملك في كل العصور، كان ملك الفرنجة من 768 إلى 814 واللومبارد من 774 إلى 814.

- نادي الملك: هو الفاتح المقدوني، ويُعرف بأنه أحد أكثر القادة العسكريين عبقرية في كل العصور، وهو أيضًا مصدر إلهام للفاتحين مثل هانيبال وبومبي وقيصر من روما ونابليون.

- الماس: كان جايوس يوليوس قيصر قائدًا عسكريًا وسياسيًا رومانيًا امتدت سلطته على جاليا كوماتا إلى العالم الروماني إلى Oceanus Alanticus.

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