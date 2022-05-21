للسيدات.. عادة خطيرة احذري القيام بها أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يحب كثيرين من السيدات ارتداء الأقراط يوميا، اعتقادا منهن بأن ارتداء الأقراط أثناء النوم أفضل من خلعها كل يوم، ولكن للقيام بهذه العادة كثير من المخاطر، وفق ما أورد موقع " healthline".

أضرار النوم أثناء ارتداء الأقراط:

1. الجلد الممزق:

أثناء النوم، يمكن أن تعلق الأقراط بفراشك أو شعرك، ما يؤدي إلى تمزق شحمة أذنك.

2. الصداع:

إذا كنت تستيقظين تعاني من الصداع المتكرر، فقد يكون ارتداء الأقراط طوال الليل هو السبب، ويزداد الخطر إذا كنتي تنامين على جانبك، إذ يضغط الحلق على جانب رأسك وبالتالي يسبب الشعور بعدم الراحة، لذا من الأفضل النوم بدون أقراط لمعرفة ما إذا كان الصداع يتحسن أم لا.

3. الالتهابات:

يؤدي ارتداء نفس الأقراط لفترة طويلة دون تنظيف الثقب إلى احتباس البكتيريا، وهذا يؤدي إلى الإصابة، وتشمل علامات الإصابة ما يلي:

الاحمرار.

التورم.

الألم.

الصديد.

4. ردود الفعل التحسسية:

يؤدي النوم بالأقراط أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بحساسية تجاه النيكل، ويشيع استخدام النيكل في المجوهرات، بالإضافة إلى أن ما يقرب من 30 بالمائة من الأشخاص الذين يرتدون الأقراط لديهم هذه الحساسية.

ويتسبب التآكل المتكرر للمجوهرات المصنوعة من النيكل في ظهور طفح جلدي أحمر مثير للحكة، كما أن النوم في هذه الأقراط طوال الليل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالأكزيما حول أذنيك.

لذا تعتبر أفضل طريقة لتجنب الحساسية تجاه النيكل هي ارتداء الأقراط المصنوعة من الفولاذ المستخدم في الفضة الإسترليني أو الذهب عيار 18 قيراطًا على الأقل.

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