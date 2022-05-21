«حلاق رجالي عنده 9 فروع».. من هو عريس الفنانة بوسي؟ «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستعد الفنانة بوسي، لحفل زفافها غدًا للمرة الثانية، في واحد من أشهر وأكبر فنادق العاصمة، وذلك على مصفف الشعر وخبير التجميل هشام ربيع، وفقًا لما علمته «الوطن» من مصادر مقربة من الفنانة، وذلك بحضور عدد محدود من نجوم الوسط الفني.

وعلى الفور بدأ البحث عن عريس الفنانة بوسي المنتظر، وهويته.

من هو عريس الفنانة بوسي؟

- يُدعى هشام ربيع.

- واحد من أشهر مصففي شعر الرجال بمصر، ويعمل مع العديد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير.

- رائد في تصفيف شعر الرجال، وتقديم أحدث صيحات الموضة للرجال.

- تجمعه صداقة قوية بالعديد من الفنانين، وعلى رأسهم أحمد سعد، حمادة هلال، خالد سليم، كريم فهمى، أحمد فهمي، وهيثم سعيد وغيرهم.

- يُقيم العديد من الاحتفالات الكُبرى لافتتاح فروعه بحضور نجوم الموضة والفن والمشاهير.

- غير نشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتابعه الفنانة بوسي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- لديه 9 فروع للصالون الخاص به «هشام ربيع» داخل مصر الجديدة، مدينتي، الرحاب، التجمع، المعادي، التجمع الخامس، المعادي اللاسلكي، المعادي كارفور، والساحل الشمالي.

- شقيقته خبيرة التجميل ناريمان ربيع.

والد بوسي لن يحضر الحفل

الجدير بالذكر أن والد بوسي لن يحضر حفل الزفاف بناءً على رغبتها، خاصة أنه لم يكن بجوارها في أي مناسبة من حياتها، وأنه كان سببا رئيسيا في مشاكلها الأخيرة، وفقًا لما أكدته المصادر لـ «الوطن».

وتعد هذه الزيجة، هي الزيجة الثانية للفنانة بوسي، حيث تزوجت مرة واحدة من مدير أعمالها، وانجبت منه، إلا أنها انفصلت عنه وظلوا بمشاكل كان على أثرها الطلاق.

وكانت بوسي، حصلت على حكم بسجن طليقها كما أنه نجح في الحصول على حكم ضدها.