الجدة «أماني» تكشف كواليس ممارستها لرياضة الـ«باور ليفتينج» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت أماني ربيع البالغة من العمر 61 عام، والحاصلة على «مستر أولمبيا» 2022، إنها بدأت ممارسة اللعبة منذ 6 سنوات بانضمامها الى فريق البنات لتدريب رياضة الـ«باور ليفتينج» للكابتن محمد سعيد مستر أولمبيا السابق وبطل العالم، وبدأت في التدريب للعبة «الباور ليفتينج» وهي رياضة لرفع الأثقال وتعتمد على رفع الأوزان الثقيلة وهي في عمر 54 عامًا، وبعد شهرين من التدريب فقط استطاعت الحصول على الميدالية الذهبية في أول بطولة لها، مضيفة أنها استطاعت بعد 6 سنوات من بداية لعبها «باور ليفتينج» الحصول على 54 ميدالية ذهبية.

بداية تدريبها كان على أجهزة تضع عليها أوزان حديد

وأضافت في حوارها عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية هبة ماهر في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن بداية تدريبها كان على أجهزة تضع عليها أوزان حديدية وكانت تتعرض للدوخة بمجرد رفع الاوزان القليلة، ومع المواظبة على التدريب تخطت الأمر، مشيرة إلى وجود الأمل دائمًا، وأنه كلما تقدم بها العمر كلما حققت أرقامًا أفضل، ولا يوجد معنى لكلمة اليأس في حياتها.

تخضع لنظام غذائي جيد مع الحرص على أخذ قسط كافي من الراحة والنوم

وتابعت مستر أولمبيا 2022، أنها تخضع لنظام غذائي جيد مع الحرص على أخذ قسط كافي من الراحة والنوم، وأنها تشعر دائمًا بأنها صغيرة بالعمر، وأنها تحرص على أن يكون أحفادها رياضيين، مشيرة إلى التحاق حفيدتها التي تبلغ منى العمر 3 سنوات بألعاب الجمباز والباليه، بالإضافة إلى تعليمها الرسم.