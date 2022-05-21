طريقة عمل «قهوة مظبوطة» في خطوات سهلة.. «هتجهزيها في 5 دقائق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للقهوة عشاقها الذين يهوون تناولها بشكل يومي، خاصة عند الساعات الأولى في الصباح الباكر بعد فترة الاستيقاظ من النوم، وذلك للشعور بالتركيز والنشاط، لذلك تعددت عمليات البحث عن طريقة عمل قهوة مظبوط.

وعلى هذا النحو نقدم طريقة عمل قهوة مظبوط، خلال السطور التالية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من 5 دقائق فقط.

طريقة عمل قهوة مظبوط

المقادير:

- كوب ماء بارد، أو كمية حسب الرغبة.

- ملعقة من السكر.

- ملعقة ونصف من البن المطحون.

خطوات عمل قهوة مظبوطة

- ابدأي خطوات طريقة عمل قهوة مظبوطة، بوضع البن المطحون مع المياه وقلبيهم جيدا لمدة 30 ثانية.

- ضعي الخليط داخل «كنكة» على النار، واتركيه حتى يسخن.

- قلبي الخليط وهو على النار مرة أخرى لعدة ثواني.

- انتظري لمدة دقيقة حتى تبدأ في الغليان، ومن ثم قومي بصبها.

طرق تجعل قهوتك صحية للغاية

1- لا تتناول قهوتك بعد الثانية ظهرا

القهوة هي واحدة من أغنى المصادر الطبيعية للكافيين في النظام الغذائي، والكافيين منبه قوي، وهو أحد الأسباب الرئيسية لشعبية القهوة، ولكن إذا كنت تشرب القهوة في وقت متأخر من اليوم، ولهذا السبب من المهم عدم شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم، بدءا من بعد فترة الظهيرة إذا كان لا بد من ذلك، فاختر قهوة منزوعة الكافيين أو اختر كوبًا من الشاي بدلاً من ذلك.

2- تجنب وضع كميات كبيرة من السكر

على الرغم من أن القهوة صحية في حد ذاتها، إلا أنه يمكنك بسهولة تحويلها إلى شيء ضار، وذلك من خلال وضع كمية كبيرة من السكر بها، إذ يمكن القول إن السكر المضاف هو أحد أسوأ المكونات في النظام الغذائي الحديث.

3- اختيار علامة تجارية عالية الجودة

يمكن أن تختلف جودة القهوة اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على طريقة المعالجة وكيفية زراعة حبوب البن، لذلك يجب عليك اختيار جودة مضمونة لصناعة القهوة، قبل تناولها وذلك لتجنب تعريض جسمك لاستقبال مجموعة من المواد الضارة خاصة المبيدات الحشرية.

4- تجنب شرب كميات كبيرة من القهوة

في حين أن تناول القهوة باعتدال يعد أمرًا صحيًا، إلا أن الإفراط في تناولها قد يقلل من فوائدها الإجمالية، كما أنه قد يكون للإفراط في تناول الكافيين آثار جانبية ضارة مختلفة، على الرغم من اختلاف حساسية الناس.

بالنظر إلى أن متوسط ​​فنجان القهوة، فإنه قد يحتوي على نحو 95 مللي جرام من الكافيين، وهو ما يعادل حوالي فنجانين من القهوة يوميًا لشخص يزن 80 كيلو جرام.