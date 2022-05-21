6 خطوات طبيعية لزيادة الخصوبة عند الرجال.. منها ممارسة العلاقة بكثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعاني بعض الرجال من مشكلة الخصوبة، والتي تؤثر على حالتهم النفسية، وتهدد سلامة حياتهم الزوجية، نظرًا لأهمية الإنجاب لدى الزوجين.

ولذا نورد أهم الخطوات الطبيعية التي تزيد من خصوبة الرجال، وفقًا لما ذكره موقع verywellfamily، والتي تشمل ما يلي:

مضادات الاكسدة

يجب الحرص على إضافة مضادات الأكسدة في نظامك الغذائي، حيث تساعد على مكافحة أمراض خطيرة منها السرطان وأمراض القلب، ولكن من فوائدها أنها تزيد من خصوبة الرجل، حيث تقي من تلف الحيوانات المنوية، وبالتالي تحسن من الخصوبة لدى الرجال.

ممارسة العلاقة الحميمة بكثرة

عادة ما يساعد ممارسة الجماع لأكثر من مرة، وتحديدًا في وقت قريب من الإباضة، يحسن من خصوبة الرجل، ومع ذلك أظهرت الأبحاث أن فترات الامتناع القصيرة، يمكنها أن تكون مفيدة لصحة الحيوانات المنوية، سواء كنت تحاول الإنجاب بشكل طبيعي، أو من خلال توفير عينة من الحيوانات المنوية للتلقيح.

صحة النظام الغذائي

تشير الأدلة المتوفرة إلى أن النظام الغذائي المتوازن والصحي يفيد خصوبة الرجال، بالإضافة إلى ما توفرها من فوائد على صحة الجسم، لوجود عناصر غذائية بها، فهي أيضًا فعالة في صحة الخصوبة، اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل السمك والدجاج، والكثير من الخضار والفواكه الطازجة، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات، والحبوب الكاملة.

الإقلاع عن التدخين

وجدت الدراسات التي أجريت على التدخين وجودة السائل المنوي، أن التدخين يؤثر على العديد من جوانب صحة الحيوانات المنوية، بما في ذلك انخفاض عدد الحيوانات المنوية وانخفاض حركتها، كما يؤثر أيضًا على شكل الحيوانات المنوية، وتعد تلك التأثيرات السلبية هامة في عملية الخصوبة عند الرجال.

صحة الوزن

تتمثل إحدى طرق زيادة خصوبتك في التأكد من أنك تتمتع بوزن صحي، حيث أظهرت الأبحاث أن زيادة الوزن أو نقصه يمكن أن يخل بتوازن الهرمونات في الجسم، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية، وبالتالي التأثير على خصوبة الرجال بالسلب.

تجنب تناول الكحوليات

تناول كميات كبيرة من الكحوليات، تؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الحيوانات المنوية السليمة، وسوء حركتها، وبالتالي تتأثر الخصوبة بشكل واضح على الرجال.

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