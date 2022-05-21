" ابن الوز عوام".. اعرف سر تسمية هذا المثل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نعلم جميعاً أن كثير من الأشخاص يستخدمون الأمثال الشعبية في مختلف المواقف الحياتية، ولعل أبرزها "ابن الوز عوّام"، ويتم تداول هذا المثل عند الحديث على موهبة شخص ما موجودة أيضًا عند أحد والديه.

لكن هل تعلم ما سر تسمية هذا المثل؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقاً لما أوضحه الكاتب الأدبي سيد خالد في كتابه "قصص الأمثال".

القصة هي، كان هناك رجل يحب تربية الأوز، وفي يوم وضعت إوزة بيضتين وماتت، فأخذ الرجل هاتين البيضتين ووضعهما مع بيض دجاجة أخرى لكي تفقس معاً، وعاش الأوزتان مع الدجاج.

وفي يوم اقتربت الدجاجة مع أبنائها من حوض للمياه، فقفزت الأوزتان إلى المياه، آخذتا في العوم دون تدريب مسبقا، فقال صاحب الدجاجة "ابن الوز عوام".

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