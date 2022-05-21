أين "تذهب" الأنفلونزا عندما لا يكون موسم الأنفلونزا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عندما يلوح موسم الإنفلونزا في الأفق، يوصي الخبراء باللقاح، ولكن لماذا يمتد الفيروس إلى جميع المواسم؟ هذا ما يقوله الخبراء.

عندما يشتد موسم الأنفلونزا عليك أن تتساءل ما الذي يحدث لفيروسات الأنفلونزا بقية العام؟

توضح الدكتورة كولا دوشاج، طبيبة الطب الباطني في نيويورك : "يمكن أن يبدأ موسم الإنفلونزا مبكرًا في أكتوبر وينتهي في مارس، ويبلغ ذروته في فبراير، وعلى الرغم من وجود عدد أقل من الحالات بعد شهر مارس، إلا أن الموسم لا يزال من الممكن أن يحدث في شهر مايو".

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، فإن موسم الأنفلونزا يعتمد أيضًا على موقعك، وتقول الدكتور دوشاج: "في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث يتزامن الشتاء مع أشهر الصيف لدينا، يمكن أن يستمر موسم الأنفلونزا من يونيو إلى سبتمبر"، وذلك بحسب ما أورد موقع "thehealthy".

وبنفس الطريقة التي تطير بها الطيور جنوبا لفصل الشتاء، فإن فيروس الإنفلونزا يهاجر، وإن كان في الاتجاه المعاكس.

تقول الدكتور دوشاج: "أجريت دراسات لتحليل هجرة فيروسات الأنفلونزا الموسمية أ، وبعد دراسة الجينومات من نصفي الكرة الأرضية الجنوبي والشمالي، تكشف الأبحاث أن الهجرة عبر نصف الكرة الأرضية تحدث بشكل متكرر ويمكن أن تحدث في كلا الاتجاهين".

بالإضافة إلى ذلك، بفضل أساليبنا الحديثة في السفر الدولي وتسليم البضائع، يمكن لفيروس الإنفلونزا أن يربط بسهولة الرحلات حول العالم.

كيف تبقى الأنفلونزا على قيد الحياة؟

الطريقة الوحيدة لبقاء الفيروسات على قيد الحياة وانتشارها هي إصابة الناس (والحيوانات). "خارج المضيف، يتم تقصير عمر الفيروس، يمكن لفيروس الإنفلونزا أن يعيش على بعض الأسطح لمدة تصل إلى 48 ساعة.

ولأن الأبحاث تشير إلى أن الطقس الأكثر برودة يميل إلى قدرة الفيروس على البقاء على قيد الحياة، فإنه يسافر في مضيفات إلى مناخات مضيافة -الشتاء- حيث يمكن أن ينتشر بسهولة أكبر.

تعتمد هجرة الإنفلونزا أيضًا على الرطوبة ودرجة الحرارة، وتقول الدكتور دوشاج: "يميل الفيروس إلى إصابة المزيد من الأشخاص أثناء الطقس البارد والجاف، قد تكون الظروف الأخرى التي تشجع على انتشاره هي البقاء في الداخل مع النوافذ المغلقة والهواء المعاد تدويره، كما نفعل في فصل الشتاء. وهذا يزيد من خطر استنشاق نفس الهواء الذي يستنشقه شخص مصاب".

وهناك نظريات أخرى حول سبب تفاقم الإنفلونزا في الشتاء، إذ توضح الطبيبة الأمريكية: "يؤدي التعرض الأقل لأشعة الشمس في أشهر الشتاء إلى انخفاض مستويات فيتامين د والميلاتونين في جسمك، وهذا الانخفاض قد يقوض جهاز المناعة وقدرتك على محاربة العدوى، ولذا يوصي بالحفاظ على سلامتك من خلال الإصابة بالأنفلونزا".

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