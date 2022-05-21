طريقة تقطيع الكرنب في 10 خطوات بسيطة.. «مش هيحتاج وقت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الكرنب من الأكلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وذلك بسبب مذاقه الشهي، إلى جانب فوائده الصحية المتعددة، لذلك تحرص العديد من السيدات على تحضيره داخل المنزل، وكذلك البحث عن طريقة تقطيع الكرنب بشكل صحيح.

ومع تعدد عمليات البحث عن طريقة تقطيع الكرنب، نستعرض خطواتها في السطور الآتية، وذلك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة تقطيع الكرنب

ويمكنك البدء في خطوات طريقة تقطيع الكرنب من خلال الآتي:

1- قومي بإزالة الأوراق الخارجية التالفة والداكنة، والتي لا تصلح للاستخدام.

2- باستخدامك سكين طويل، قومي بإزالة رأس الكرنب، وابدأي في تقطيع الرأس من الأعلى.

3- قومي بنزع أوراق الكرنب من الأعلى بحرص شديد برفق حتى لا تتكسر.

4- ضعي كمية كبيرة من الماء داخل وعاء وضيفي إليها كمية بسيطة من الملح والزعتر والكمون واتركيه ليغلي.

5- بعد غلي الماء، ضعي كمية من أوراق الكرنب برفق، واتركيها عدة دقائق، ومن ثم اقلبيها على الجانب الآخر، حتى تنضج بشكل متوسط.

6- اشطفي الأوراق برفق واتركيها لدقائق، وضعي أسفلها مصفاة كبيرة وقت تصفيتها.

7- اتركي الأوراق حتى تبرد.

8- قطعي أوراق الكرنب المسلوقة.

9- من خلال استخدامك لسكين حاد، قطعي الساق الجاف تماما من الجانبين.

10- من ثم قطعي الورقة إلى شرائط عريضة متساوية في الطول الذي ترغبين به.

فوائد تناول الكرنب

تعدد الفوائد الصحية لتناول الكرنب، وهو ما نستعرضه حسب ما كشف موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

يحمي الجسم من التعرض للالتهابات

تحتوي الخضروات الصليبية مثل الكرنب على العديد من مضادات الأكسدة المختلفة التي ثبت أنها تقلل من تعرض الجسم للإصابة بالالتهابات المزمنة، إذ أنه من المحتمل أن يكون لكل من مواد «السلفورافين»، و«الكايمبفيرول» ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في هذه المجموعة الرائعة من النباتات تأثيرها المضاد للالتهابات.

غني بفيتامين سي

يحتوي الكرنب على فيتامين سي، والذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد غير الهيم، وهو نوع الحديد الموجود في الأطعمة النباتية، علاوة على ذلك، فهو أحد مضادات الأكسدة القوية.

كما يعمل فيتامين سي على حماية الجسم من الأضرار، والتي ارتبطت بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.

يساعد على تحسين الهضم

إذا كنت ترغب في تحسين صحة الجهاز الهضمي، فإن الكرنب هو أحد العناصر الذي ستساعدك على الأمر، إذ أنه يحتوي على نوعا من البكتيريا المفيدة غير القابلة للذوبان، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

وتؤدي هذه البكتيريا وظائف مهمة مثل حماية جهاز المناعة وإنتاج العناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات K2 و B12.