أحدث ظهور لابنتي محمد صلاح معه.. كيان كبرت ولابسة زي مكة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مقطع فيديو شهد انتشارا واسعا على مدار الساعات القليلة الماضية، ظهر خلاله نجم الكرة العالمي محمد صلاح، رفقة ابنتيه «مكة» و«كيان»، خلال داخل إحدى غرف الملابس بنادي ليفربول الإنجليزي، وهو يحاور مجموعة من الفتيات المصريات في لقاء طريف.

تفاصيل لقاء محمد صلاح والفتيات

وخلال الفيديو، ظهرت مجموعة من المشجعات اللائي سافرون من مصر إلى بريطانيا، وذلك رغبة منهن في مقابلة النجم المصري محمد صلاح، وتشجيعه خلال إحدى المباريات على طريقتهن الخاصة.

ظهور مكة وكيان مع محمد صلاح

وفي اللقاء، دخل «صلاح» إلى إحدى غرف تغيير الملابس لمقابلة الفتيات حيث كن ينتظرنه، ومن ثم بدأن تبادل أطراف الحديث سويا، إلى أن خرجت كل من «مكة» و«كيان» ابنتا نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وسرعان ما التفت الأنظار نحوهما.

وظهرت كل من «مكة» و«كيان» وهما ترتديان فستانين صيفيين متماثلين في اللون، وهو «اللافندر»، وكذلك التصميم، وانطلقتا في اللعب مع والدهما، والفتيات المصريات.

وأظهر الفيديو نمو كيان محمد صلاح ، إذ أن ملامحها بدت متشابهة إلى حد كبير مع شقيقتها الكبرى.

@mo_academy صلاح وبناته ????#moacademy original sound - the Egyptian

محمد صلاح: لما مش بكون متحمس بفتكر بناتي

ومن ناحيتها، توجهت إحدى الفتيات بطرح سؤال على محمد صلاح، قالت خلاله: «لما بتكون مش متحمس، ومس حاسس إنك عايز تعمل حاجة بتعمل إيه؟»، وسرعان ما رد النجم العالمي عليها قائلا: «بفتكر دول والله» في إشارة منه إلى ابنتيه «مكة» و«كيان».

سؤال آخر وُجه لـ«صلاح» عن رغبته في لعب ابنتيه لكرة القدم عند تقدمهما في المرحلة العمرية، وهو ما أجاب عليه: «مش فارق معايا والله، اللي عاوزين يطلعوه يطلعوه، مش فارق معايا يكملوا مسيرتي أو ميكملوش».