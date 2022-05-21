الامارات | استشاري سعودي يكشف مفاجأة بشأن تأثير الشاي على القلب.. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري سعودي يكشف مفاجأة بشأن تأثير الشاي على القلب.. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استشاري أمراض قلب وشرايين، عن الفوائد العديدة التي يحققها شرب الشاي للجسم.

وقال الاستشاري السعودي: "الشاي يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم ويقلل أيضًا من مستوى الدهون الثلاثية".

وأضاف في حديث لقناة الإخبارية السعودية: "الشاي له آثار صحية ممتازة على الجهاز المناعي، فهو يعزز المناعة ، ووظيفة الجهاز بشكل عام، نظرًا لإحتوائه على مضادات الأكسدة، وفيتامين a".

وتابع: "يساعد على تقليل نسبة الإصابة بالفيروسات التنفسية بشكل عام، ويساعد الخلايا على مقاومة الالتهابات"، موضحًا أن ثلاثة أكواب من الشاي كافية في اليوم.

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