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الامارات | استشاري سعودي يكشف مفاجأة بشأن تأثير الشاي على القلب.. (فيديو)

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استشاري أمراض قلب وشرايين، عن الفوائد العديدة التي يحققها شرب الشاي للجسم.

وقال الاستشاري السعودي: "الشاي يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم ويقلل أيضًا من مستوى الدهون الثلاثية".

وأضاف في حديث لقناة الإخبارية : "الشاي له آثار صحية ممتازة على الجهاز المناعي، فهو يعزز المناعة ، ووظيفة الجهاز بشكل عام، نظرًا لإحتوائه على مضادات الأكسدة، وفيتامين a".

وتابع: "يساعد على تقليل نسبة الإصابة بالفيروسات التنفسية بشكل عام، ويساعد الخلايا على مقاومة الالتهابات"، موضحًا أن ثلاثة أكواب من الشاي كافية في اليوم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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